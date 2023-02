Kyrie Irving se niega a hablar de su futuro: «Nos supondría una distracción»

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- Cuando los Mavericks se hicieron con Kyrie Irving, quedó claro que se trataba de una apuesta arriesgada por el carácter del jugador, pero podría serlo también por el cortoplacismo de su estancia en Dallas. El base será agente libre en julio y no está claro qué será de su carrera a partir de entonces, unas dudas que él mismo, por no querer aclarar, no ha hecho sido crecer.

«Nos supondría una distracción innecesaria» dijo cuando se le preguntó si hablaría acerca de qué pensaba hacer una vez saliese al mercado como agente libre en unas declaraciones recogidas por Tim MacMahon, periodista de ESPN. «Es algo por lo que ya he pasado antes, y supone una enorme carga emocional tener que afrontar con frecuencia preguntas sobre qué va a ocurrir a largo plazo».

Todo apunta a que Irving aspira a firmar un acuerdo por un contrato súper máximo en cuanto comience la agencia libre, pero no termina de estar claro cuántas franquicias van a estar dispuestas a ofrecérselo. Sus polémicas extradeportivas y la forma en que ha salido de sus últimos equipos no le ayudan a convencer a las oficinas de los interesados de comprometer tanto dinero durante tanto tiempo, pero por otro lado hablamos de un jugador con un talento incuestionable sobre la pista. Es más, cabe incluso plantearse si tendría algún sentido que los Mavericks, habiéndose lanzado ya de cabeza a por él, se anduviesen ahora con medias tintas a la hora de negociar su continuidad, aunque por ahora poco se sabe acerca de los intereses de los texanos al respecto.

De quedarse en Dallas, Irving podría firmar por cinco años y un total de 272 millones de dólares, mientras que si se marchase a otro equipo su contrato solo podría alcanzar las cuatro temporadas, y por tanto los 220,6 millones. Además, si no quisiese salir al mercado, podría acordar una extensión de dos años a cambio de 83 millones, aunque no es de esperar que esta sea una vía que le resulte atractiva.

