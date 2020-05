Kobe habla en The Last Dance sobre Jordan: “No hubiera ganado cinco anillos sin él”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La mayoría de adeptos a la NBA no éramos conscientes de la profunda relación que unía a Michael Jordan y Kobe Bryant, prácticamente desde el principio en el que ambos compartieron años útiles en el deporte profesional. No nos hacíamos una idea de hasta qué punto sus inabarcables egos pudieron resultar dúctiles para encontrar fraternal concordia.

Nos lo pudimos empezar a imaginar en el funeral de la fallecida leyenda de los Lakers, el pasado mes de febrero. Ambos fueron caracteres íntimos, como hermano mayor y pequeño, según pudo detallar Jordan en un emocionante discurso que pasó a la historia.

Bien, pues el quinto episodio del documental The Last Dance (no sigas leyendo si todavía no lo has visto), planea sobre la sincera relación que Bryant y MJ mantuvieron en el pasado.

El exjugador de los Lakers aporta referencias de hasta qué punto Jordan resultó la influencia que marcó sus pasos y éxitos profesionales.

“Lo que habéis visto de mí es gracias a él. No hubiera ganado cinco anillos sin él”, podía relatar Kobe en el documental que se ha hecho hueco en la videoteca personal de todos nosotros.

Ídolo y modelo

Como el propio Kobe admitió siempre, Jordan desvelaba sus noches infantiles y adolescentes. Quería ser como él, imitar cada uno de sus movimientos hasta llegar a la NBA. Una vez en la élite, siguió imprimiendo una conducta equivalente, dentro de lo posible, a la del ’23’ para también grabar su nombre en los anales de la competición.

Otra muestra de ello se relata en The Last Dance, en pleno All-Star de 1998; el último de Jordan, en el que además resultó MVP.

Durante el partido, Kobe trasladó a su referente alguna consulta que tenía sobre el tiro en suspensión de su involuntario maestro. Jordan, además de esbozar un par de conceptos básicos, no dudó en decir al grumente, jugador más joven que pisaba una cita de las estrellas: “Llámame siempre que lo necesites”.

Desde entonces empezó a cuajar la relación, casi desde el principio, y se mantuvo hasta el final.

