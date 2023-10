Karen Yapoort y su esperado regreso a la televisión: una estrella que vuelve a deslumbrar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Karen Yapoort, reconocida presentadora y personalidad de la televisión dominicana, ha forjado una carrera que va más allá de estar presente en la pantalla, pero en esta ocasión celebra su regreso a la televisión mucho más fuerte y empoderada.

El carisma de la pelirroja, su versatilidad y pasión la han convertido en una verdadera figura pública, dejando una marca indeleble en la industria de la comunicación, aun con seis años estando fuera.

Para Yapoort volver a la televisión es un sueño hecho realidad luego de su tiempo fuera y asegura que su nuevo proyecto Casados en Caos es ‘’su niño más chiquito que parió con dolores’’, ya que era algo que deseaba hacer y ahora verlo materializado le llena de felicidad.

»Después de mi ausencia en los medios le digo »hello» a la televisión dominicana y feliz de hacerlo con este proyecto, luego de que muchos me dijeran que la televisión va en decadencia, pero volver a hacer televisión fue un gran riesgo, sin embargo lideramos el rating con la primera entrega de Casados en Caos», dijo Yapoort emocionada.

Casados en Caos, con apenas dos entregas ha logrado ser número uno en audiencia un domingo a las 06:00 de la tarde, un horario que según Karen quizás no es el mejor, pero le hace saber que cuenta con un público que respalda su carrera.

En ese orden, la también modelo y empresaria dice que ha tratado de ser diferente en todo y por ello apostó a un programa que bien se diferencia de los demás de la televisión local.

»Yo sabía que tenía que hacer un programa de televisión que sea totalmente diferente a lo que hemos visto en estos tiempos y que sea también de calidad, de corte social, de ayuda a las familias y que sea un show de televisión», precisó.

Yapoort dio las declaraciones durante una entrevista especial con este medio en el marco del evento de moda República Dominicana Fashion Week 2023.

Sobre Karen

Karen Yiset Yapoort Evangelista, nació el 3 de agosto de 1989 en San Francisco de Macorís, República Dominicana quien desde temprana edad dejó saber su pasión por la comunicación, las artes, el canto y el modelaje que la catapultaron hacia esos escenarios desde pequeña, participando en concursos de belleza infantiles, programas de televisión y actividades que le permitían expresar su talento.

Una parte significativa de su trayectoria es su destacada participación en certámenes de belleza, donde siempre dejaba una impresión imborrable. En el año 2009 se coronó como Miss Ámbar Dominicana y posteriormente fue nombrada Miss Ámbar Internacional y otros que la prepararon para en 2012 participar en el Miss República Dominicana Universo 2012, concursos con los que se ganaba el cariño de la gente.

Karen es licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Católica Santo Domingo, se destacó en importantes programas de televisión. Por mucho tiempo fue la cara femenina del programa de farándula »Los Dueños del Circo» y lideró por dos años »Vale por Tres» y en 2015 inauguró Yapoort Modeling Academy, una academia de formación, capacitación y profesionalización de modelos.

También ha incursionado en el mundo del cine con películas como Súper Papá en el 2017 y Colao 2 en este año 2023, con papeles interesantes y donde deja ver su esencia.

Además de su exitosa carrera en los medios de comunicación, Karen es madre de dos hijos fruto de su matrimonio con el reconocido beisbolista dominicano Edwin Encarnación.

Dinámica preguntas y respuestas

END: Te gusta cantar, ¿Cuál es tu género y artista preferido?

KY: Me encanta cantar, me gusta Shakira, me gustan las baladas, pop, románticas, me encanta cantar muchísimo. Soy súper romántica y amo los karaokes.

END: De no haberte dedicado a esta profesión, ¿Cuál otra te hubiera gustado?

KY: Si no iba a ser esta profesión, tenía que ser algo relacionado con ella porque a los 18 años intenté ser empleada en una oficina y duré una semana, aunque a esa edad no sabía que iba a ser figura pública, pero le dije a Dios que eso no era lo mío.

END: Un lugar favorito en RD y fuera

KY: Me gusta mucho el norte de mi país, no porque sea cibaeña, pero es que en el Cibao se dan tantas cosas chulas y buenas, entonces me gusta mucho el norte, las playas de Puerto Plata y demás, pero también me gustan los campos de San Francisco de Macorís, Villa Riva y demás.

Fuera de República Dominicana he visitado muchas ciudades por la carrera de mi esposo, pero me gusta mucho Seatle en Estados Unidos, tiene muchas flores, es muy linda, muy limpia y romántica.

END: Tu pasatiempo favorito

KY: Me gusta comprar en las »purguitas», chancletear.

END: Tu comida favorita

KY: Fritos con salami.

END: ¿Con qué Karen se pone triste?

KY: Cuando veo cosas que les pasa a niños, grito de más, me vuelvo una magdalena. Puedo ver muchas noticias, pero si se relacionan con niños me pongo mala.

END: Algo de lo que te arrepientes

KY: Nada.

END: Algo que quisieras cambiar

KY: Muchas cosas.

END: ¿A qué le teme Karen Yapoort?

KY: El único temor que tengo es a Dios.

END: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿Qué sería?

KY: Serían muchas cosas iniciando por la violencia en los niños y las enfermedades en los niños.

END: ¿Cómo te haces para mantenerte regia?

KY: Tratar de no comer tantas cosas, me gustan mucho los bizcochos, la fritura, pero bajarle a eso para uno tratar de comer verdura, ensalada y mucha agua, yo sé que es difícil, pero se puede lograr.

END: La gente te tira mucho, un mensaje para ellos

KY: Que no pasa nada, que están haciendo muy buen trabajo, así que denle para allá porque el día que no lo hagan me entristezco.

Un mensaje a tu esposo e hijos

Karen decidió expresar con palabras lo que su corazón sentía tan profundamente con un mensaje especial, lleno de amor y gratitud, a su esposo Edwin Encarnación, que siempre la ha apoyado y a sus hijos Evert y Eiren, un recordatorio conmovedor de cuánto significan para ella.

Finalmente agradeció a El Nuevo Diario por el apoyo que siempre le dan a su carrera.