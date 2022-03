Karen Ricardo confiada en que ganará primarias del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, afirmó el sábado sentirse confiada de que ganaría las primarias abiertas de esa organización, y aseguró que buscará de aquí hasta octubre los máximos votos posibles para convertirse en la candidata a la presidencia en 2024.

“No dejamos de aprovechar ningún escenario para recodar que el 16 de octubre tendremos una consulta abierta sin dos padrones; PRM ni FP, pero luego todo el que simpatice y que quiera darnos el apoyo ahí estaremos. Me mantengo conectada con mi partido y fuera de el soy sociable y me invitan a muchos encuentros con empresarios, industriales y diferentes sectores donde la gente me decía al final el PLD necesita una candidata como tú, y este es mi tiempo”, manifestó.

Entrevistada por la periodista Lorenny Solano en el programa “Dominicana Buenas Noches”, Ricardo aseguró además que ha realizado recorridos por diversos sectores en los que ha podido constatar de primera mano el apoyo de la familia peledeista a su precandidatura.

“Estoy haciendo una política diferente, visitando los sectores, los gremios y las asociaciones para presentarle mi propuesta. Yo represento la base del partido, sé que me va a respaldar el pueblo dominicano y seré la primera mujer presidenta. El mejor país tiene que ser para todos y para todas; no para peledeistas, perremeitas o reformistas”, expresó.

La política dijo esperar del proceso que permitirá escoger entre ella y cinco compañeros más, al candidato o candidata que representará al partido morado y de la estrella amarilla en las elecciones del 2024, sea una verdadera fiesta para la democracia.

“Somos seis compañeros valiosos, preparados y muy dignos que estaremos sometiéndonos a una consulta con el pueblo y con la bases del partido donde se debe elegir el mejor perfil que pueda representar los mejores intereses del pueblo y administrar la cosa pública. Estamos haciendo un trabajo lleno de amor y de paz y sé que puedo conseguir esa valoración de todos los ciudadanos que se sientan motivados a ir a votar ese día”, sostuvo.

De ganar la nominación presidencial, habló de las propuestas de su programa de gobierno, entre las cuales mencionó la educación, el emprendimiento y el turismo sostenible, así como también incentivar el arte, la cultura y el deporte “para poder sacar a tantos jóvenes de ese estado de que no hay oportunidades”.

Agregó que: “yo sé que dirigir este país no será difícil, no será jamás imposible. Esto no lo puede cambiar ni transformar una sola persona y ni siquiera un solo partido, aquí estoy dispuesta a que se hagan alianzas, pero alianzas reales, no para carguitos políticos, sino en pensamientos y en aportes”.

Consideró que a 18 meses administrando el Estado, el presidente Luis Abinader no está preparado para dirigir el país, porque se ha caracterizado por ser incoherente, que promete una cosa y hace lo contrario.

“El discurso real debe ser la coherencia que debe mantener un mandatario. Si tú crees que vas a tener un país funcionando con los que van a la universidad, con los hacen maestría y con los que hablan en las redes sociales, usted se equivocó, usted tiene que conectar con esos sectores vulnerables, deprimidos y a veces indignados”, argumentó.

En esa línea, la exdiputada y miembro del Comité Político del PLD, señaló que para gobernar no solo basta con tener buenas intensiones, sino que eso debe venir acompañado por un buen equipo y un partido que se haya preparado para dirigir los destinos de una nación.

“El PLD se preparó para dirigir, por eso dirigimos tantos años la República Dominicana y si te pones a comparar hay muchísimas más luces que sombras y esas sombras se están dilucidando donde se tienen que dilucidar y que pague el que tiene que pagar”, puntualizó.

