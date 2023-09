Juramenta en NY Sector Externo Internacional del PRM; asisten de varios estados USA y Colombia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El coordinador nacional del Sector Externo de la reelección del presidente Luis Abinader, doctor Santiago Hazim, también director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), juramentó este sábado el «Sector Internacional» en esta ciudad, que estará dirigido por Juan A. Peña, actual cónsul en Colombia.

El doctor Hazim, al dirigirse a unas 400 personas, expresó «no podemos permitir que gobiernos anteriores a nosotros puedan volver a seguir haciendo lo que hacían, y por eso no miren para atrás, vamos hacia delante».

«El Sector Externo fue el bastón de apoyo para que el PRM pudiese ganar como ganó». «Y ahora le vamos a dar más puntos, para demostrarles que Abinader es y será el líder histórico de la RD», dijo.

Recordó que hace un año, en el consulado dominicano en NY anunció la selección de Abinader para «4 años más», y Eligió Jáquez (cónsul) me dijo: «tú te estás volviendo loco, tú crees que la amistad y la hermandad que tú tienes con el presidente te permite hacer eso?», contestándole «él no tiene opción, porque no se gobierna, él se debe el pueblo, y ahí tenemos la reelección, a trabajar por eso».

“Vamos a iniciar una serie de trabajos enfocados en apoyar la reelección desde el Sector Externo, y a colaborar estrechamente con el PRM para consolidar la posición del mandatario en el Palacio Nacional”, manifestó.

Añadió que como ustedes no han olvidado RD ni a sus familiares, el gobierno dominicano ni el presidente Abinader se ha olvidado de ustedes.

Destacó el impacto positivo del plan de salud impulsado por el mandatario, en el que SeNaSa ha tenido un papel estelar con la universalidad del servicio esencial de salud; proporcionado un seguro a la mayoría de los dominicanos, sin importar banderías políticas.

«Es importante este programa para la comunidad dominicana en el exterior, al ofrecer cobertura médica en caso de emergencia durante sus estadías en la RD”, dijo.

“Teníamos un gobierno que no se preocupaba en lo absoluto por los dominicanos; un gobierno que tuvo que cerrar 56 hospitales provinciales y regionales, sea por incapacidad, ignorancia, y no quiero decir la tercera cosa, porque era para que el presupuesto les dé”, dijo.

«Terminamos esos 56 hospitales, concluimos 30 nuevos, duplicamos la medicina que se está dando a través de Programa de Medicamentos Promese, para que no exista un dominicano que tenga que pedir para comprar medicinas. Si eso no es cambio, díganme ustedes lo que es”, sentenció el doctor Hazim.

“Ustedes envían dinero todos los meses a sus familiares, y eso se ha convertido en el tercer pilar de la economía dominicana, aportándole el 11% del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Al abordar el tema haitiano indicó que «el problema de Haití no es de la RD, es un problema de las grandes potencias del mundo, que han abandonado a esa nación y no es responsabilidad de nosotros por compartir una isla».

«Hay personas que confunden la solidaridad y la tolerancia que ha tenido el Presidente con la vecina nación”, al tiempo que señaló «nadie, absolutamente nadie nos va a decir qué hacer con nuestra frontera».

Los movimientos juramentados fueron: «En Línea con Luis Abinader», «911», «USA con Abinader Presidente», «Artístico USA con Abinader», «Creciendo con Luis», «Más con Luis», «Wenceslao con Luis», «Día y Noche», «Más por el Cambio», «Única Esperanza», «Abriendo Camino», «Unidos para Seguir», «Luis Corona Sigue 20-24», y «Estrella Encendida», entre otros.

Todos coincidieron en manifestar que el presidente Abinader debe continuar «4 años más” dirigiendo los destinos del país.

Hablaron en el acto, el coordinador general de «OLA»; además, Modesto Liranzo coordinador en NY, habló por él y su esposa; Andy Rodríguez de Pensilvania, y Rafael Marte de Nueva Jersey.

Asistieron los cónsules Ángel Pichardo de Nueva Jersey; Geanilda Vásquez de Miami; Holi Matos de Orlando; Enrique García de Boston; Alfonso Rodríguez de Los Ángeles-CA; Leidy Rosario de Houston-TX; y Tony Genao de New Orleans. También delegaciones de Florida, Rhode Island y Massachusetts.

Los cónsules Eligio Jáquez de NY y Alexis Henríquez de Pensilvania no asistieron. Eligio fue representado por su hermano y asistente Antonio Jáquez.

El evento fue bendecido por la dirigente del PRM en NY, Altagracia Soldevilla, como maestra de ceremonia actuó Elida Almonte, y se celebró en horas de la noche en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, en El Bronx. Al final hubo picadera variada y diferentes bebidas.