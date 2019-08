Juicio a presuntos autores de atentados del 11 de septiembre en EE.UU comenzará en 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK (EFE).- El juicio en el que se enfrentan a la pena de muerte cinco hombres imputados en EE.UU. acusados de ser organizadores de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que mataron a casi 3.000 personas, comenzará el 11 de enero de 2021, según adelantó este viernes The New York Times.

Entre los cinco hombres está Khalid Shaikh Mohammed, considerado cerebro del 11-S, que está en custodia de EE.UU. desde 2003 y recluido desde 2006 en la base militar de Guantánamo (Cuba), recuerda en la información el rotativo neoyorquino, que ha elaborado la noticia en colaboración con el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

El juez Shane Cohen, de las Fuerzas Aéreas, ha decidido la fecha en la que se seleccionará al jurado militar en una base situada en Cuba, de acuerdo a una orden que incluye un calendario para que el proceso judicial se inicie en enero del 2021 que viene, indica el diario.

Ese calendario del juez militar sitúa el 1 de octubre como la fecha límite para que los fiscales entreguen una lista de materiales a los abogados defensores.

El New York Times indica que los cinco individuos procesados fueron imputados en el caso el 5 de mayo de 2012, en una sala especial de seguridad nacional en un tribunal de Guantánamo.

Se trata de la primera vez que un juez establece una fecha de comienzo para el juicio, pese a las solicitudes de los fiscales desde 2012 a dos magistrados anteriores. EFE

