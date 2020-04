Jugadores de los Knicks, frustrados con Randle por no pasar el balón

Comparte esta noticia

Entre ellos se encontraba el rookie Barrett, quien apenas tenía química con su compañero

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Julius Randle ha protagonizado una primera campaña con los New York Knicks bastante agridulce. Tanto es así que ha desesperado tanto a compañeros como a fanáticos por su labor sobre los parquets.

El ala-pívot de Kentucky firmó este verano un contrato mediante 3 años y 63 millones de dólares, siendo la última temporada parcialmente garantizada con únicamente 4 millones de dólares.

Si finalmente la temporada no se reanuda debido al Coronavirus, Randle finalizará el curso como 32º máximo anotador de la NBA (19,5 puntos); 14º en rebotes por encuentro (9,7) y 12º en dobles-dobles (30). Números bastante impresionantes, pero que viendo su rendimiento son un poco “vacíos”.

Llegó como primera espada tras los fracasos de Durant e Irving en la agencia libre, y el papel de líder le ha venido grande. El ex entrenador David Fizdale le concedió ese trabajo al veterano Marcus Morris, que finalmente terminó siendo traspasado a los Clippers.

A pesar de una clara mejoría tras la salida de Morris, el juego de los Knicks no ha venido gozando de una buena química precisamente y, según informa el NY Post, un numeroso grupo de la plantilla se ha sentido frustrado a la hora de jugar Randle por su poca disposición a compartir el balón, y entre ellos ha estado el novato R.J. Barrett, quien había guardado silencio hasta la fecha.

“Muchos jugadores se sintieron así a excepción de Elfrid Payton”, señaló una fuente anónima al citado diario.

“No se puede discutir su productividad, pero todo el año ha estado con un papel equivocado. No debería ser tu opción número 1 o incluso la número 2. Ni siquiera la número 3 en un equipo contendiente serio. No tiene una sensación dominante con el balón. No confío en sus decisiones. Como Sexto Hombre encajaría a la perfección, pero no te daría mucho en defensa. Esta en la línea de ser un Sexto Hombre”, reconoció.

Según el medio The Athletic, Randle se disculpó ante sus compañeros por no ser un líder lo suficientemente sólido antes de que se confirmara el despido de Fizdale, a quien sustituiría más adelante Mike Miller como técnico interino.

“A Julius se le pagó por ser el líder de la franquicia, pero Marcus Morris jugó como ese líder. Fiz le dio el papel desde el principio a Marcus. Tal vez eso impulsó a Randle a jugar como ha jugado”, agregó.

En su último choque oficial se marchó hasta los 33 puntos, 11 rebotes y un 3/6 en triples en el triunfo ante los Atlanta Hawks por 136-131 tras un periodo extra. Esa fue la octava ocasión que alcanzó la treintena de tantos en anotación.

