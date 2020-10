Juanes confiesa que se “robó” en Miami un carro Tesla por error

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El cantante y compositor colombiano, Juanes, le reveló a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram que durante su estadía en Miami se “robó” por error un automóvil marca Tesla, y calificó la experiencia como algo “muy loco”.

El intérprete de “La camisa negra” relató con mucho humor que mientras se encontraba en su estudio de grabación su esposa, la modelo Karen Martínez, y su hija Luna le abordaron para decirle que fuera de la casa se encontraba la policía y estaban procurando por él.

“Bajo y me encuentro cinco carros de policía. Hay diez policías ‘armados hasta los dientes’, que solamente les veía los ojos. Y me dicen: ‘Señor nos reportan que esta casa hay un carro robado’, a lo que le respondí que ese es mi carro”, inició su alocución el artista.

Y el artista continuó relatando que uno de los policías le pidió que confirmara si en efecto se trataba de su carro o si podría ser una confusión, momento en que decide abrir el vehículo accediendo a la solicitud del agente.

“Abro el carro y cuando miro dentro, y veo como unas servilletas y otras cosas y digo: ‘¡Mierda este no es mi carro!’. Yo no entiendo cómo me monte en ese carro, cómo me abrió”, se cuestionó el compositor.

Prosiguió contando que se murió de la risa al darse cuanta de lo que había sucedido, y que un agente cubano procedió a llamar al verdadero dueño y este al llegar explicó que se le quedó la llave dentro, por tanto, al Juanes acercarse al Tesla abrió inmediatamente, y declaró que “Nos abrazamos, nos reímos, porque esto es muy loco”, exclamó.

Concluyó la historia narrando que regresó en la patrulla policial hasta el restaurante donde estaba cenando con su esposa y sus hijos, y por suerte estuvo su verdadero Tesla parqueado ahí.

La crónica ya ha acumulado más de seis mil comentarios entre los que destacan el de su colega Andrés Cepeda, quien expresó con risas que la historia merece una canción.