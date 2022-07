Juan Luis Guerra dice Rosalía es “digna de análisis musical”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA. – El cantautor dominicano Juan Luis Guerra se prepara para iniciar una gira por Europa, y tras tres años sin pisar España regresa con seis paradas en distintas ciudades del país: Cádiz, Valencia, Murcia, Bilbao, Barcelona y Madrid, donde ha prometido montar “inmensos carnavales”.

En una entrevista concedida a ‘ABC’, el cantautor ha hablado de España con gran cariño, afirmando que fue “elemental en su carrera”, y recordando a algunos iconos musicales como Serrat, Sanz, Sabina y Paco de Lucía, que tanto han influido en su manera de componer.

Pero el radar del autor de éxitos como ‘La bilirrubina’ y ‘Ojalá que llueva café’ no se detiene en los clásicos sino que se mantiene siempre atento ante el nuevo potencial del género latino, y ha destacado dos nombres españoles: Rosalía y C. Tangana.

“Rosalía es digna de análisis musical. Ha hecho el álbum del año tanto en producción, arreglos, sonido y por su hermosa voz”, decía Guerra refiriéndose a ‘El Mal Querer’, el disco que la cantante catalana lanzó en 2018 y que alcanzó el número uno en la lista de álbumes de iTunes en España, consiguiendo entrar también en las listas de diferentes países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido.

La reacción de la cantante de ‘Motomami’ no se hizo esperar, y agradecida respondía a los halagos. “Lloro”, decía en un tuit en que hacía referencia a la entrevista.

Guerra, también dedicó buenas palabras al trabajo de C. Tangana, de quien dice le sorprendió mucho su mezcla de patrones entre bachata y flamenco. “A él le vi por primera vez en los Grammy, y considero que su actuación fue el momento estelar de la noche. De hecho, luego busqué su Tiny Desk (una serie de conciertos acústicos) en YouTube y me pareció impresionante. Me llamó mucho la atención”.

La gira de Juan Luis Guerra, ‘Entre mar y palmeras’, es un recorrido por sus clásicos más populares, a los que se incorporaran temas de ‘Literal’ y ‘Privé’, sus álbumes más recientes. “Yo y mi banda estamos con muchas expectativas y con deseos de dar lo mejor en cada concierto, porque para nosotros los fans españoles son muy especiales.”, afirmaba el músico.

