Jóvenes becados por el Estado ya no necesitan ser hijos de funcionarios, dice comunicador

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Daniel Pujols declaró que gracias a la actual gestión de gobierno ya no hace falta ser servidor público o hijo de uno para ser beneficiarios de las becas nacionales e internacionales que otorga el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), como pasaba en mandatos anteriores

Sostuvo que el gobierno de Luis Abinader revolucionó la forma en que eran manejados los recursos del Estado, por eso en la actualidad solo se necesita tener deseos de superación y una idea clara de lo que se va a estudiar para obtener una beca.

“Me siento muy orgulloso, me siento muy contento de ver cada una de estas acciones que son para mejor y que antes se le daba a alguien que tenía que ser miembro de un partido, esta vez no, esta vez solamente se necesita que usted decida cambiar su vida que usted decida estudiar, que usted decida educarse para que usted cuente con la mano amiga de un gobierno que vela por cada uno de ustedes”, manifestó.

El comunicador emitió sus valoraciones durante la conducción del programa “Pujols Contigo”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“En los gobiernos pasados, las becas nacionales e internacionales que se daban a los hijos de los miembros del Comité Central, de los miembros del Comité Municipal y hasta lo distrital si se quiere; sin embargo, el gobierno que encabeza Luis Abinader le ha otorgado becas a jóvenes que es importante que ustedes vean cómo lloran de la alegría”, expuso.

Estos comentarios surgieron a raíz de enterarse de que un joven, oriundo de Las Matas de Farfán, había sido beneficiado con una beca, luego de haber desistido de la solicitud al ver que en gestiones pasadas no era tomado en cuenta.

“Este joven me dice: Líder, yo quiero que me gestione una beca. Yo le dije: líder, pero ahora las becas se dan fácil. Me dice: No, eso no es verdad, yo muchas veces me inscribí en ese asunto en línea y fue imposible. Le dije: pues, hazlo ahora, yo no voy a hacer nada, hazlo ahora y tú verás. Se inscribió y ahí tiene su beca, listo y preparado para irse fuera del país”, narró.

En ese sentido, agregó que acciones como estas son posibles gracias a que República Dominicana cuenta con un Gobierno descentralizado, cuyo único objetivo es que el pueblo dominicano esté bien.