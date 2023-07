Joven dominicano dirige proyecto internacional de liderazgo comunitario en EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. – El National Hispanic Institute celebró su programa internacional de liderazgo American Lorenzo de Zavala Youth Legislative Session, en la Universidad de St Mary’s School, en Maryland, dirigido por el joven dominicano Juan Luis Contreras Lora y María José Cruz, procedente de México, en calidad de directores educacionales.

Según informaron, este programa estuvo dirigido a más de 130 jóvenes provenientes de América Latina y los Estados Unidos. República Dominicana alzó su bandera con la delegación de jóvenes que participaron de esta experiencia académica.

Destacar que Contreras, quien además, es el representante de la organización internacional (NHI) en la República Dominicana, que tiene como misión desarrollar programas de alto impacto para jóvenes e involucrarnos en roles reales de liderazgo comunitario para la promoción de calidad de vida y el desarrollo de las comunidades latinas por medio del impulso de iniciativas basadas en activos e influencia en los sistemas estatales, legislativos y gubernamentales.

El joven inició su carrera en el National Hispanic Institute con apenas 14 años de edad, cuando hizo su primer programa (en el año 2011) en el Estado de Texas, al año siguiente comenzó de manera autónoma y voluntaria a formar en la República Dominicana clubes juveniles de liderazgo con enfoque de servicio comunitario, encargándose de compartir en otros jóvenes la visión de transformación de narrativas sociales que imperan en países latinoamericanos en vía de desarrollo, partiendo desde el involucramiento de la juventud junto a sus activos y recursos, para la promoción de una mejor sociedad. Hoy día, le acompañan en esta misión los jóvenes Estefany Valdez y Kedwin Martínez, parte de la mesa directiva de la alianza internacional y toda una red de voluntarios, que han logrado que más de 650 jóvenes de nuestro país hayan vivido este tipo de experiencia académica y de liderazgo en los Estados Unidos.

A sus 16 años, Juan se convirtió en el primer dominicano en obtener el título del Male Student College Of the Year en el año 2014, (estudiante universitario del año), elegido por la liga de destacadas universidades de los Estados Unidos y por el National Hispanic Institute. Hoy en día el joven Contreras es Licenciado en Relaciones Internacionales con master en Derecho Internacional, Comercio Exterior y Jurista Internacional en el ISDE Law Business School de Madrid, España.

Sobre el Lorenzo de Zavala Youth Legislative Session:

El programa Lorenzo de Zavala Youth Legislative Session se lleva a cabo todos los años en varias universidades en los Estados Unidos, y sirve como una plataforma para que los jóvenes aprendan a navegar, administrar y crear grandes organizaciones, haciéndose cargo de su propio gobierno juvenil.

Desde 1982, estudiantes de más de 20 estados de EEUU y cuatro naciones latinoamericanas se han reunido en uno de los seis lugares para insertarse en el proceso de liderazgo de visión, influencia y construcción de comunidades del futuro.

La edición del 2023 fue un programa con importantes logros para República Dominicana, llegando a posicionarse por medio de la participación de los jóvenes dominicanos en las categorías: Judges of the Supreme Court of Justice, Most Distinguished Representative, Most Persuasive Representative,Most Promising Leader, y el premio especial de la organización titulado Ricky Miranda.

