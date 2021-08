Josué Guerrero, el actor que vive a través de la interpretación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Algunas personas apuntarían que la vida tiene muchas formas de vivirla, y para el actor Josué Guerrero, esa forma es la actuación. Es la herramienta que le permite adentrarse a historias maravillosas y estar en la piel de personajes que marcan el corazón.

Ya sea en las tablas o en la pantalla grande, la comodidad de Guerrero es la actuación, y luego de año devastador para la industria del entretenimiento, Josué se siente agradecido de posarse sobre las tablas y continuar desarrollando el oficio que le apasiona.

A partir del 13 de agosto, Josué Guerrero, junto a Xiomara Rodríguez, regresa con “La Golondrina”, obra del autor español Guillem Clua inspirado directamente en el ataque terrorista del bar “Pulse” de Orlando (EE.UU.) en junio de 2016.

Bajo la dirección de Elvira Taveras, Xiomara y Josué, ambos con vasto recorrido en las tablas nacionales, se sumergen en este texto y en el reto de desenmascarar el trasfondo humano de dos que pueden elegir odiarse o caminar juntos, lo que de seguro conmoverá a sus espectadores.

En esta conversación con El Nuevo Diario, Josué Guerrero nos habla sobre su pasión por la actuación, la obra La Golondrina, y sus próximos proyectos.

Pregunta: ¿Cómo inicias en la actuación?

Respuesta: Inicié gracias a un querido profesor mientras estudiaba Publicidad. La materia era Talleres de Educación Estética y tenía profesores de artes, cine, teatro y de música. Mi profesor de teatro era Claudio Rivera, fundador del Teatro Guloya, y él nos instó a visitar teatro, y entre las obras que presencie vi a Waddys Jáquez y Manuel Chapuseaux, e inmediatamente dije: ‘Yo quiero hacer eso’. Un día bajando a la universidad me desvié a Bellas Artes y ahí mismo me quedé (risas).

P. ¿Cómo logras adentrarte en la vida de los personajes que interpretas?

R. Cuando uno está interpretando algo que esta escrito en un papel, pues uno también está interpretando un ser humano. ¿Cómo lo hago? Pues viviendo ese personaje, y no solamente conformándome con ver lo que esta escrito en el guion, hay que ver como ese personaje viviría más allá de esas líneas. Siempre hay unas series de preguntas que uno se hace que necesariamente están escritas, por ejemplo, de donde viene o sobre su familia.

P. ¿El mayor reto que has enfrentado en la actuación?

R. En otro momento yo hubiese asumido esa pregunta en relación con algunos de los roles que yo he hecho, y yo creo no. Mi mayor reto es permanecer como actor, permanecer en esta carrera que es tan difícil e inestable, y creo que es el mayor reto que tenemos los actores.

P. ¿Quiénes son tus referentes en la actuación?

R. ¡Ufff son muchísimas referencias! Creo que no podría mencionar la más grande, pero si están Robert De Niro, y que viéndolo a él sentí que estaba tomando clases de actuación, también Daniel Day-Lewis. Hay muchos grandes actores, también dominicanos, que uno los ve interpretando y también te están dando una clase de como se hacen las cosas, y no necesariamente tienen que ser mayores.

P. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Sobre las tablas o en la pantalla grande?

R. Me siento más cómodo en las dos (risas). Donde sea que tenga que actuar me sentiré bien, ya sea en el cine, teatro o la televisión. Mi comodidad es actuar, aunque no es lo mismo porque ahí se vive plenamente el momento y la actuación. La magia del cine es que te inmortaliza y lo que hiciste permanecerá siempre.

P. ¿De qué va tu próxima obra teatral junto a Xiomara Rodríguez: La Golondrina?

R. La Golondrina es una obra maravillosa. De las obras en las que me ha tocado interpretado es de los textos que mas me han llegado. Es la historia de dos personas que se encuentran por motivos de un hecho. Mi personaje Ramón llega donde una profesora de música para aprenderse una canción llamada La Golondrina, y resulta que la canción tiene significados grandes para ambos personajes. La historia está inspirada en el suceso de La masacre de la discoteca Pulse de Orlando. Ahí estoy con una de las mejores actrices, Xiomara Rodríguez, lo que me la pone más difícil aún (risas).

P. ¿Cómo te sientes de retomar proyectos teatrales y cinematográficos después de un año tan duro para el mundo del entretenimiento?

R. ¡Me siento agradecido! Hace algunos días hice una publicación agradeciendo por la dicha de continuar haciendo a pesar de ser un año tan difícil. Tenemos desde el 2020 tratando de realizar la obra. Ha sido muy difícil mantenerse firme. El regresar y poder retomar proyectos teatrales y cinematográficos es una bendición.

P. Háblanos de tus próximos proyectos: Sol en el agua, La broma de la justicia, y Más que el agua.

R. Sol en el agua y Más que el agua son proyectos que a pesar de que rodé con un año de diferencia cada uno, se proyectaran una detrás de otra, y son proyectos que significan mucho para mí. La broma de la justicia es un thiller y es muy interesante pues la trama es la corrupción.

