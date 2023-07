Jorge Villegas afirma si Carolina no va, él será el candidato del PRM a la Alcaldía del DN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado de la circunscripción uno del Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Villegas, afirmó este viernes que si Carolina Mejía no opta por n segundo período, él será el candidato a la Alcaldía por esa entidad política.

Al ser entrevistado en el programa “Voces Ciudadana”, que conducen los comunicadores Rómulo Vallejo y José Manuel Caraballo, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Jorge Villegas expresó: «Aparte de que tenemos la mayor simpatía entre los demás precandidatos, tenemos el perfil idoneo para continuar con el poder municipal en manos del PRM».

«Te lo digo con toda seguridad, si ella no va (Carolina), el candidato a la Alcaldía es el que está en el medio de ustedes dos, pero si se da el caso de que Carolina decida optar por la reelección, pues primero, lo que vamos obviamente a hacer es promover la reelección del presidente, su obra de Gobieno», dijo.

Resaltó, también, su interés de pertenecer al Gabinete presidencial. «Naturalmente, pues como te digo que en política no se puede descartar nada, no descarto el poder ser miembro del Gabinete presidencial, a mi me gustaría colaboral con el presidente Luis Abinader más de cerca, pero es una decisión que obviamente, depende de él», sostuvo.

Además, afirmó que tiene un año trabajando su precandidatura a la Alcaldía. «Yo tengo un año trabajando la capital entera, no fue ahora que yo salí dizque deja meterme en la circunscripción dos, deja meterme en la circunscripción tres, no, yo tengo un año fuera de la circunscripción uno también, contactando dirigentes comunitarios, del partido y personalidades de la circunscripción dos y de la circunscripción número tres».

Agregó que «fue un trabajo que comenzó a finales del año pasado, quizás más o menos para esta época, pero más a finales del año pasado comenzó a dar frutos… Y por eso, y el trabajo como legislador, es que las encuestas nos posicionan en primer lugar».

Durante la entrevista, Jorge Villegas habló, también, sobre su propuesta como precandidato y de los conocimientos que ha adquirido como legislador.

