John Wall, sobre los Wizards: “Pensaban que estaba acabado”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- John Wall no salió bien de los Wizards. Tras 10 años en la franquicia capitolina su adiós se dio por la puerta de atrás y tras una disputa interna con la gerencia, la cual entiende que no se portó del todo bien con él, un jugador que llevaba toda su carrera defendiendo la camiseta de Washington. Así, con cierto aire de revancha, encaró el partido que anoche ganó jugando con los Rockets ante su ex equipo. Concluida la disputa, el base All-Star explicó que los Wizards habían dejado de confiar en él.

“Simplemente sentía que ellos (los Wizards) pensaban que estaba acabado. No importaba cuánto trabajo duro hubiese realizado durante el verano… Vinieron, me observaron y pensaron que estaba acabado. Por eso vine aquí e hice lo que hice”, explica.

En la primera vez que se enfrentaba a Washington Wall firmó 24 puntos y 5 asistencias mientras se erigía como elemento clave para conseguir el triunfo en el último cuarto. Su anterior técnico, Scott Brooks, no tuvo más que buenas palabras para su ex pupilo al terminar la noche.

“Se lo merece. Los dioses del baloncesto no fueron buenos con él. No fueron buenos con nosotros en los años que estuvimos juntos. Se merece estar de vuelta. Trabajó duro y no se rindió. Podría haber renunciado, pero siguió luchando y luchando. Es admirable. Le deseo lo mejor. Va a terminar su carrera estando a un alto nivel. Espero que así sea”, comenta.

Tras dos años sin jugar por una grave lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, Wall ha regresado este curso a las canchas para demostrar que aún es un All-Star. Por supuesto que aún debe coger el ritmo de competición, pero su actual promedio de 17,9 puntos, 4 rebotes y 5,4 asistencias no suena nada mal.