Joel Rosario vuelve a brillar en la hípica de los Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Joel Rosario tuvo otra jornada histórica en las pistas norteamericanas y la tarde de este sábado conquistó la “Pegasus World Cup” una de las grandes competencia en el calendario Hípico de Estados Unidos.

A bordo de Knicks Go (4) y en calidad de favorito el dominicano buscó la delantera desde la salida para llevarse de “punta a punta” el cotizado clásico. El triunfo resultó ser contundente, a tal forma que cuando entraron en la recta final, Rosario no le había exigido a Knicks Go que entraba con tres cuerpos de ventaja sobre Independence Hall y por fuera Jesus’ Team, que descontaba terreno, pero para el segundo lugar.

En los metros finales la victoria estaba asegurada, por lo cual, Joel miró hacia atrás y dejó de intencionar al equino para irse a ganar por dos cuerpos y tres cuartos y tiempo final de un minuto y 47 segundos para los 1,800 metros.

Con este triunfo Joel Rosario se convierte en el único jinete del mundo en ganar la Copa Mundial de Dubai (2013), Kentucky Derby (2013), Pegasus World Cup (2021), Breeder’s Cup Classic (2018) y Clásico del Caribe (2008). El dominicano cerró el año 2020 posicionado como el mejor jinete del continente americano y el cuarto en la clasificación mundial.