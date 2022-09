Jock Landale, «emocionado» ante la etapa que inicia en Phoenix

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN ANTONIO SPURS.- Jock Landale lleva poco tiempo en la NBA, pero ya ha entendido cómo funciona esto. Aterrizó el curso pasado en la competición para jugar como novato para San Antonio Spurs. Disputó 54 partidos y parecían estar contentos con su puesta en escena. Sin embargo, con la llegada de la agencia libre fue traspasado dos veces en pocos días para pasar primero a Atlanta y acabar finalmente en Phoenix. Ahora, mirándolo con perspectiva, está contento con el escenario en el que podrá seguir desarrollando su juego.

«Esa fue mi primera llamada de atención de que esto es un negocio y no hay mucha lealtad involucrada en ello. Así son las cosas y lo acepté bastante rápido, supongo… Obviamente estoy muy emocionado de estar con los Suns porque son una organización que siempre he seguido. Me encanta la forma en que trabajan. Ahora, simplemente estando aquí y experimentando el nivel de cuidado, de mentalidad ganadora y actitudes que hay en el vestuario y en la organización en general, te das cuenta de que están poniendo tanto empeño en este año como estoy seguro que hicieron en los dos anteriores», comenta a Duane Rankin de The Arizona Republic.

Landale no será el primer pívot australiano que vista la camiseta de Phoenix, ya que hasta hace bien poco también lo hacía Aaron Baynes, quien ahora lucha por regresar a la NBA. El center de 26 años admite que habló tanto con él como con miembros de la oficial oficial de San Antonio y que la respuesta fue unánime: Monty Williams es un gran técnico.

«Baynes me habló muy bien de los muchachos, la organización, Monty… Creo que está llegando a un punto en el que la reputación de Monty habla por sí sola. Todo el mundo dice grandes cosas sobre él y eso es una especie de testimonio del trabajo que ha realizado con sus jugadores como entrenador. Ahora que está en un equipo ganador tan respetado, nada de lo que yo diga se saldrá de lo habitual, ya que su reputación habla por sí sola. Es un hombre y entrenador fantástico», concluye.

