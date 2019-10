JCE inicia conteo manual de votos de las primarias en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral inició la tarde de este miércoles en Santiago el conteo manual de los votos emitidos a nivel presidencial, atendiendo a lo solicitado por el expresidente Leonel Fernández.

El conteo, que inició pasadas las 5:00 de la tarde, busca confirmar la cantidad de votos a nivel presidencial que sacó cada precandidato en las primarias abiertas del pasado domingo 6 de octubre.

El presidente de la Junta Municipal Electoral de esta ciudad, Haime Thomás Frías Carela, dijo que están revisando 543 valijas de la misma cantidad de mesas de votación.

Frías Carela informó que alrededor de 70 personas están trabajando en el proceso, entre inspectores, supervisores y jueces de la Junta en Santiago.

“No tenemos planes de detenernos hasta terminar, porque la Junta necesita tener esta auditoría mañana, antes de las 6:00 de la tarde y tenemos que cumplir con esa disposición”, acotó.

Aclaró que no hay delegados del sector de los precandidatos presidenciales Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, sino los que fueron acreditaos a nombre del partido morado en general.

Ante las denuncias de fraude en las primarias por parte del precandidato presidencial Leonel Fernández, y a tres días de ser celebradas las elecciones, el pleno de la JCE decidió hoy comparar los resultados electrónicos con el conteo manual en todas las mesas electorales, pero solo el nivel presidencial del PLD.

La JCE alegó que hacen el conteo manual en procura de mayor transparencia. Sin embargo, Fernández se manifestó en contra de la decisión de la JCE, puesto indicó que dicho conteo lo pidieron desde el inicio.

Ahora, demandaron a la JCE, al PLD y a Gonzalo Castillo ante el Tribunal Superior Electoral (JCE), para que no se declare ningún ganador y que no se realice un conteo manual, hasta tanto no se haga una auditoría técnica forense a los equipos, por una firma internacional.

