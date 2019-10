JCE ¡buen trabajo!; PLD ¡qué pena!

La Junta Central Electoral, JCE, inspira confianza, ¡llueven los motivos! Su actual presidente, Julio Cesar Castaños Guzmán, ha demostrado ser honesto, capacitado, de los que actúan con criterios normativos, no grupales ni personales.

De comportamiento sereno, lenguaje claro y sencillo propio de los que actúan en buena lid y muy consciente de su misión, el Dr. Castaños ha trabajado con objetividad y transparencia, en las pasadas elecciones primarias, pensando en el bienestar de la nación. Sin embargo, en esa contienda, el presidente del PLD, Leonel Fernández, fue precandidato a la presidencia de la Republica, pero perdió de Gonzalo Castillo. Jamás pensó que siendo presidente del partido y habiendo sido presidente de la Republica en tres periodos, podía ser derrotado; se creía invencible.

Al Dr. Castaños, lo he estado escuchando en comparecencias públicas; antes de comenzar el proceso de las elecciones primarias y luego de concluidas las mismas. Todo lo plantea en detalle y con claridad. Ha sido apoyado por todos los sectores de la vida nacional, empresarios, políticos, iglesias, etc. por los que no se fanatizan al juzgar eventos que repercuten en la nación. Su lenguaje corporal, teórico y practico es propio de los que dicen la verdad, de los que no tienen nada que ocultar.

Leonel y un pequeño grupo, dicen que hubo fraude.La JCE le ha dado respuestas a todas sus interrogantes e inquietudes, demostrando la transparencia del proceso: dio cedulas gratis, escuchó opiniones de universidades, hizo confrontación del 20% de los votos, conteo físico en 100%; y ahora, auditoria forense internacional.

Aunque la JCE decidió hacer esta auditoría, a mi juicio, es innecesaria; deberían ahorrarse esos millones. Leonel, con sus actitudes y acciones, admite que perdió. Desesperado, se ha desnudado; no le importa exhibir su ambición personal, destruir el partido, buscar refugio inadecuado, haciéndose daño ante organismos internacionales.

Necesita ayuda, consejeros que lo quieran de verdad, que lo ayuden a no tirar sus méritos en el zafacón; debe evitar los que buscan tajada del pastel. Está a tiempo de reconocer los motivos de su derrota; sabemos que descuidó los “hijos de machepa” y se acomodó, junto a los “tutmpotes”. Debe reunirse con la cúpula del partido, reconocer sus errores con humildad y buscar una salida que lleve tranquilidad a la nación.

Como presidente del PLD preocupa su acción descontrolada, al no reconocer el triunfo de Gonzalo; parecería que decidió mantener el partido como una cárcel, cerrado, dispuesto a hundirlo, por no elegirlo ¡Qué pena!, Necesita descansar. Ayudaría que delegue las riendas del partido y tome unas vacaciones; al regreso estará más despejado y lo recibirán con los brazos abiertos.

Recordemos, que si los partidos políticos compran votos y la población se inclina por determinado candidato, no es culpa de la JCE. Aplaudo al Dr. Castaños y a todos los miembros de la JCE por esgrimirla con la transparencia u objetividad propia de los que respetan el sentir de la población ¡buen trabajo!

Por Venecia Joaquin

Relacionado