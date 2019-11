Jazz, rap y poesía, juntos en concierto de amor y resistencia en Nueva York

EL NUEVO DIARIO, Nueva York.- El jazz, el rap, la poesía y el “spoken word” se unirán en el concierto “Canciones de amor y resistencia” este sábado en Nueva York, una respuesta a los turbulentos tiempos que se están viviendo en el mundo, dijo a Efe el premiado pianista de jazz y director de orquesta, Arturo O’Farrill.

La intención del concierto, en el teatro del Hostos Community College en El Bronx, donde O’Farrill se presentará con su Afro Latin Jazz Orchestra, es la necesidad de estar unidos, como lo estarán estos géneros tan diferentes, ante el aislamiento que asegura se vive a nivel global.

“Gente que no tiene conciencia está cambiando al mundo, gente que no quiere compartir”, afirmó el músico que en “Canciones de amor y resistencia” tendrá como invitados a artistas que considera “revolucionarios” porque “hablan de la necesidad de cambios, de abrazar al inmigrante, a los que sufren, a los que no tienen dinero”.

La lista incluye a las raperas Ana Tijoux de Chile y la cubana Telmary Díaz, así como la activista, actriz y poeta de origen puertorriqueño Caridad de la Luz “La Bruja”, que destaca en la el “spoken word”, un tipo de performance poético.

“Esas tres mujeres son revolucionarias, necesitamos la voz de la mujer revolucionaria”, afirmó el seis veces ganador del premio Grammy.

Para O’Farrill, una figura del movimiento afrocubano de jazz, el amor y la verdad son formas de resistencia y estas tres artistas “son ejemplo para nosotros de cómo vivir predicando la verdad, diciendo lo que se tiene que decir”.

“Vamos a celebrar con ellas, la voz del futuro, porque en este momento el presente me da miedo”, agregó.

“Estas mujeres dicen lo que hay que decir: que hay insatisfacción por el mundo en este momento. Hay que llevar el mensaje al público de que tiene que haber cambios. Creo que la voz del futuro será femenina y será la voz de la resistencia”, afirmó.

Agregó que Ana Tijoux es “una predicadora de la verdad”, una persona que siempre ha tenido conciencia política, como Telmary y como Caridad.

Entre los temas que interpretará Tijoux figura “Somos Sur” en el que habla de unidad latinoamericana y de la salida “de los yanquis” de esa región.

“En este momento tenemos que estar pendientes que Estados Unidos no es el guía del mundo, ya no, y ahora que Donald Trump está dañando la reputación de todos nosotros…” y está fallando con sus políticas económicas con otros países, argumentó el artista.

“Todos somos sur, somos pueblo, somos conciencia y ese tema de Ana es eso”, subrayó.

Telmary Díaz llevará al escenario “Digan lo que Digan,” “Cógela Como Arde,” y “Spiritual Sin Egoismo” y Caridad de la Luz su “Celebration Nuyorican Poets”.

El espectáculo contará además con los artistas del Hip-Hop Rebel Díaz, un trío de hermanos chilenos, y el también artista del spoken word Christopher “Chilo” Cajigas’ y “DJ Logic”, a quien se reconoce por introducir el jazz en el reino del Hip-Hop y como un respetado músico y líder de banda innovador, según el pianista.

O’Farrill indicó que quiso realizar un concierto de géneros diferentes porque para él “las fronteras son imaginarias”.

“El mensaje que quiero llevar es el de unidos, unidos, unidos” dijo, para agregar que “el mundo está cambiando y no tenemos tiempo para el aislamiento”.

“No estoy apoyando a políticos, estoy hablando del ser humano”, argumentó quien considera que el artista “tiene voz” que debe dejar escuchar.

“El artista que no habla, se queda atrás. El artista que no habla no tiene conciencia porque no está informando sobre la verdad de la vida”, asegura.