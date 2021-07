(VIDEO) Jandy Ventura: “No sé, ni me interesa saber lo que dijo Ala Jazá”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante Jandy Ventura, reveló este jueves que no sabe lo que dijo el artista Ala Jazá en las redes sociales sobre su padre fallecido Juan de Dios Soriano Ventura, y que no le interesa saberlo.

A la salida del sepelio privado del artista Jhonnie Ventura, su hijo Jandy indicó que en este momento a pesar de tenerle estima no estaba pensando en el artista, que había hecho un comentario negativo sobre “ El Caballo Mayor en sus redes”.

“Lamentablemente no me interesa, le tengo estima a Ala Jaza, pero cada cabeza es un mundo y la mía no esta pensando en él”, dijo Jandy.

Unas horas después de la muerte de Johnny Ventura el intérprete de “Que digan lo que quieran de mí”, dijo a través de un live en Instagram que el fallecido merenguero no apoyó el género.

“Ahorita se arma un chisme que Ala Jazá es un indolente del género, cuál género si estos tigueres nunca han apoyado este género”, dijo el cantante de merengue.

Al ser cuestionado por sus seguidores sobre su falta de respeto al reconocido “Caballo Mayor” en la transmisión en vivo amenazó a su público.

“Suéltenme en banda, no me busquen la boca a mí, tu sabe que yo le suelto lo que va…Don Johnny que Dios lo tenga en la gloria, todo bien no hay problema, pero yo no puedo amargarme la vida ahora”, dijo en el live Ala Jazá.

Las críticas de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque más tarde pidió disculpa, su cuenta fue reportada y posteriormente bloqueada.

