Jaime David asegura que el pueblo lo que quiere es “comida”, no estadísticas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El exvicepresidente, Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que el pueblo no está en estadísticas, sino que lo que quiere es comida, porque lo que realmente le preocupa es la inflación y la falta de empleo que afectan su calidad de vida y que el gobierno no ha podido controlar.

Expresó que en su discurso el presidente Luis Abinader ofreció una serie de estadísticas y de proyectos que presentan una notoria disparidad entre lo que dice y lo que hace.

“La gente está muy preocupada hoy, después de 2 años del gobierno, por el manejo de la inflación, porque es verdad que hay un problema inflacionario en el mundo, pero la gente se pregunta: ¿y por qué en economías como las de Costa Rica o Guatemala, que son parecidas a la nuestra, la inflación es de 3 y la nuestra llega a 10; tampoco entiende cómo un ministro dice cosa y el Banco Central y el presidente dan unas estadísticas distintas”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD de su participación en el programa Hoy mismo de la Super 7.

Señaló que la gente piensa que el gobierno es una especie de “trompo loco, que cuando lo tiran brinca y salta”, porque cada funcionario parece tener su propio proyecto personal y por su lado el presidente dice una cosa y ellos están haciendo otra y eso indiscutiblemente disgrega y genera incertidumbre.

El también ex senador de la República dijo que la realidad es que hay preocupación y la sociedad siente que al presidente se le va de las manos el control de sus funcionarios y que por eso en República Dominicana la inflación es mayor que en otros países de economías parecidas.

Indicó que no hay precedentes de que un presidente con inflación y apagones se haya reelecto, ni en este país ni en ningún país de América latina; por lo que no hay posibilidad de reelección.

“El presidente puede aspirar a la repostulación, es un derecho de los partidos, pero reelegirse, eso no es posible. No hay precedentes, pero soñar no cuesta nada, y para que no se pongan agresivos y no afecten su salud mental….”

Refirió que el PLD sigue siendo una maquinaria extraordinaria y es el único partido que existe en cada comunidad y paraje de este país, mientras que los otros son dos agrupaciones políticas en proceso de crecimiento.

Afirmó que la gente no ha olvidado y valora mucho el crecimiento, la estabilidad, la paz social y el respeto a los derechos humanos que vivieron durante los 20 años de gobierno del PLD.

“20 años de crecimiento continuo, de estabilidad económica y política, de paz social, de control de la inflación, control de los apagones, de no señales de improvisación; es un legado único en América latina, un partido que dura 20 años, sólo con cosas de crecimiento. Eso es un legado que no se va a olvidar y la gente lo recuerda. Supongo que por eso es que el presidente dijo que no miren para atrás para que la gente no recuerde esa estabilidad”.

En torno a si el nivel de violencia que afecta a la sociedad es percepción o es real; indicó que esa problemática afecta a la sociedad dominicana desde hace mucho tiempo, pero que se disparó debido al encierro y la incertidumbre provocada por la pandemia; y a la falta de políticas públicas en las áreas de atención psiquiátrica y de estilos de vida saludables.

Exhortó al gobierno hacer una gran campaña de promoción de estilos de vida saludable, porque lo que está pasando hoy son consecuencias de una sociedad cada vez más consumista, que es lo que promueven los programas de televisión.

