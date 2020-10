J.R. Smith: “LeBron podría ganar el MVP todos los años”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- J.R. Smith sumó hace días el segundo campeonato de su carrera y sí, una vez más lo hizo bajo el liderazgo de LeBron James. A diferencia de su etapa en Cleveland, cuando en 2016 fue titular en los playoffs jugando hasta 34,8 minutos por noche, en este 2020 ha sido más bien un apoyo moral a través de su veteranía y experiencia. Su rol ha cambiado, pero el del jefe, el de LeBron, no ha variado un ápice. Smith destaca cómo El Rey sigue estando a un nivel tan alto como para poder ser nombrado MVP en todas las temporadas.

“Durante mucho tiempo han sido muchas personas las que contaban con su caída. Si piensas en cómo es elogiado, podría ganar el MVP todos los años. Cuando llega el momento de hablar sobre ello, siempre es el tercero en discordia. Es Giannis o James. Russ o James. Es él más otra persona. Siempre puedes incluirlo en la discusión, mira sus números. La gente se aburre de tanta grandeza. Hasta cierto punto es una falta de respeto. ¿Cómo puedes decir todos los años que es el mejor jugador del mundo y no darle el MVP? Nunca lo he entendido. Puede ir a cualquier equipo y convertirlo en un aspirante al título”.

Aunque Smith tenga claro que por números LeBron está siempre en la élite de la NBA, a nivel personal cree que la mejor cualidad de El Rey es la de convencer a todos para que la sigan hasta las últimas consecuencias; algo que consigue a partir del ejemplo.

“Su mayor atributo es ser capaz de unir a todos de manera consistente. Eso es difícil de hacer. Tratar de imponer su voluntad a 15, 16 o 17 chicos que son millonarios y tienen sus propios compromisos y metas que intentan alcanzar, es difícil. Eso es muy difícil. Es increíble ser quién es y conseguir eso. Se trata de empujar a todos a que se pongan a trabajar. Cuando ves a alguien de ese nivel trabajando todos los días de manera constante, es simplemente contagioso. Creo que ese es su mejor atributo con diferencia”, sentencia.

Satisfecho con su papel

Como decíamos al principio, Smith ha dejado a un lado su peso en la cancha para convertirse en una especie de guía a través de los playoffs para los jóvenes del equipo. Aunque no estaba habituado a ello, admite que finalmente se ha sentido cómodo con el papel que le asignaron.

“Es satisfactorio porque se trata de algo totalmente diferente. El primer anillo jugaba más y tenía un papel importante en el juego. Esta situación, la de no jugar y tratar de encontrar mi sitio como líder, como veterano que ayuda a los chicos jóvenes, ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Me encontraba en la banda, literalmente gritando para que los chicos se colocasen correctamente. Fue estresante. Este anillo fue casi tan bueno como el primero. Tener dos sienta bastante bien”, concluye.