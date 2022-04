Iván Ruiz pide 100 días para transformación CERTV y sigue en telerrealidad

Comparte esta noticia

El productor y publicista no deja sus espacios de TV y que la Telerrealidad estrena set y línea gráfica en quince días

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El productor, publicista y presentador de TV, Iván Ruiz, dijo que va a la dirección de CERTV a levantar ese canal oficial del que dijo no ha estado como en sus mejores tiempos y anunció que inicia una etapa de relanzamiento, para lo que necesita 100 días.

Sostuvo que pensó y consultó mucho al aceptar el desafío, ya que gracias a sus programas Show del Mediodía/Telerrealidad y Énfasis y su publicitaria, tiene excelentes ingresos y que sabe es un riesgo, pero que acepta para dejar un legado de una televisión rica en valores, en la cual sean beneficiadas la familia, la niñez, la juventud y la comunidad nacional.

“Busco dejar un legado de televisión pública que responda a los intereses de las mejores causas del país, que se fortalezcan los valores patrios, niños, juventud y familia sean los protagonistas y que se oriente por los caminos correctos. Que Dios guíe los contenidos para ayudar a crear una mejor familia y una mejor sociedad” afirmó.

Ruiz dijo que los 100 días son necesarios para crear la programación, ajustar aspectos, ubicar talentos, concebir producciones, a fin de que los nuevos contenidos sean adecuados y apoyados por el público. Dijo que Dios será su consultor.

En torno a su participación en los programas que hace, dijo que “Telerrealidad es mi tienda. Énfasis es mi tienda. Neuronas creativas es mi tienda, Es lo mío. Son la fuente de mis ingresos. Mis entradas son gracias a Dios, muy buenas. No voy tras un cheque. El pago no me representa lo que me supone mi empresa y los programas”, aseveró.

Anuncia que Telerrealidad sigue más fuerte y que en dos semanas se estrena nuevo set, línea gráfica y segmentos.

