Ismael Reyes rechaza Canadá convierta a RD en un satélite para Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, rechazó las intenciones del Gobierno de Canadá, de instalar una oficina en República Dominicana que tiene el objetivo de atender desde aquí los requerimientos de la Policía Nacional de Haití, tal y como informó la ministra de Exteriores de ese país, Mélanie Joly.

Reyes afirmó que “el tráfico de influencias y la movilización de agentes de un cuerpo armado haitiano hacia República Dominicana debe llamar la atención del gobierno dominicano y levantar las alarmas de todos, puesto que estaríamos como país enviando un mensaje de que estamos participando como Estado en la oficialización de una intervención en Haití, por parte de otro Estado como lo es Canadá, usando el territorio dominicano como puente o base satélite”.

El excandidato presidencial manifestó, que bajo ningún concepto “podemos permitir que Canadá convierta a República Dominicana en un satélite para Haití, esto es además, una suerte de ocupación de tipo y tiempo colonial, anacrónico, en una nación cuya soberanía está definida y que tampoco puede alinearse con intereses foráneos para estos fines”.

Sobre las declaraciones de Mélanie Joly, quien también dijo en su en cuenta de twitter, que “fomentar un entorno sostenible para la paz y la seguridad a largo plazo en Haití».

Reyes reaccionó: “resulta muy extraño y peligroso que se hable de acciones de esa magnitud a largo plazo, sin que antes el presidente de la República, Luis Abinader, hable al país de lo que esto significa y las implicaciones que conlleva”.

“La solidaridad de los organismos internacionales no puede funcionar a distancia. Canadá y las Naciones Unidas que instalen todo lo que quieran, pero en Haití. Los problemas están allá, no en República Dominicana. A nosotros no nos interesa ser intermediarios de esa ayuda. A nosotros ya nos ha costado sangre, sudor y lágrimas la histórica inestabilidad de Haití”, explicó el jurista.

