Isa Rockets se posiciona como la Gamer y Streamer internacional más representativa de RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Isa Rockets se ha logrado posicionar como una de las Gamer y Streamer Internacional más representativa de República Dominicana gracias a su influencia y trabajo en el Partner en twitch, una forma de hacer contenidos que han construido una audiencia considerable en Twitch .

Su pasión por los vídeos juego inicio desde muy pequeña cuando jugaba cosas como Resident Evil, algunos de Mario, Need for Speed. En una entrevista realizada, nos cuenta sus orígenes, las rutinas que sigue para mejorar su técnica o la tensión que implica mantenerse en la cima, entre otras opiniones referentes a esta nueva forma de hacer contenido

Bajo la inspiración de Rubius, AuronPlay, MaddyNF y The Grefg. Quienes al igual que ella iniciaron con un sueño y hoy en día tienen una trayectoria de trabajo lo cual se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos y eso es de las cosas que la impulsan a seguir adelante destacó.

El inicio de la Pandemia del Covid19 se convirtió en un antes y después en su historia , pues fue a partir de la cuarentena inicio la idea de crear contenido a través de la plataforma stream jugando Fortnite , su juego favorito en el cual se dedicaba a transmitir contenido variado

Posteriormente a este juego , se convirtió en la primera dominicana en hacer Partner de Twitch, un creador de contenido que hace streaming, es decir, transmisiones de vídeo en directo de cualquier cosa. Buscando inspirar a esas chicas de la comunidad a seguir trabajando, que si ella pudo ellas también agregó.

Asimismo, dijo que Bis Gaming fue uno de los primeros equipos en creer en ella para ese entonces y además uno de los más importantes de la comunidad Dominicana, me hacía mucha ilusión formar parte de un E-Sport ya que no conocía muchas personas dentro de ese mundo y entendía que esa era una de las maneras más rápidas de poder compartir y poder ser parte del mundo de los videos juegos.

Tengo mucho que agradecerle al equipo, ellos me compraron silla cuando la mía se rompió, me proporcionaron controles de PS5 para esos juegos que requerían de control para jugarlos, un editor para que continue creando contenido y poder subirlo a diferentes plataformas. Admito que le tome cariño y realmente me duele que el equipo ya no sea el mismo dijo

Además indicó que no es una Gamer de E-Sport sino CC (creadora de contenido) , lo cual tiene una notable diferencia entre jugar competitivo y crear contenido para un E-Sport de diversos juegos, lo cual dentro de un equipo conlleva tomarte el tiempo de pensar que juegos están top, como podrías sacarles provecho para atraer más público y renombre para el equipo etc.

En relación al mundo Gamer en República Dominicana alego que el país está un poco ciegos con este tema y el potencial que hay en él, pero algo que debe admitir es que a diferencia de cuando inició ha habido un cambio bastante grande pero aún hay trabajo por hacer y espera continuar creciendo en ese ámbito.

Como país ” debemos educarnos con el tema ya que muchas personas aun ni siquiera saben que es Twitch y mucho menos que hay personas que se benefician de alguna manera por jugar videojuegos, también las marcas que adentren en sus planes de marketing los videojuegos y se lo tomen mas a serio

El Valorant fue un juego que se convirtió en un reto para ella basado en personajes que está ambientado en un escenario internacional. Mediante un manejo de armas preciso técnicas de ataques, defensas en YouTube, y otras habilidades tácticas adquirida.

Alegó que por ser mujer la han subestimado en el mundo Gamer Streams y esto hace que en ocasiones muestre cierto nivel de inseguridad.

Es por ello, que desde su experiencia personal recomienda a quienes quieren convertirse en streamer profesional que ser Streamer es una actividad retadora que demanda creatividad, constancia, disciplina, innovación, talento, profesionalismo y recursos tecnológicos. Además mantenerse al tanto de las cosas que están funcionando tanto para ti como para los demás, poco a poco ir mejorando su calidad, salir de su zona de confort ya que a veces creemos que somos buenos para algo hasta que probamos otra cosa y eso es los que nos da el impulso que queremos.

Su video juego favorito es Resident Evil, , porque cuando inicio fue de los primeros videojuegos que toco y siempre jugarlo le trae nostalgia de infancia, además es un muy buen juego alego .

Además de ser Streamer , es editora y creadora de contenidos a través de las redes sociales las cuales entiende forman parte importante debido a lo que se dedica .

Un consejo que jamas olvidaría fue “Cree en ti” nadie te conoce mas que tu y si sientes que tienes talento para algo o Dios te dio un don no importa en el ámbito que sea, encuéntralo, trabájalo, perfecciónalo y nunca pares, veras los frutos con el tiempo, a unos les toma mas que a otros, pero no te desesperes, constancia y enfoque son el pilar para hacer realidad un sueño, confío en eso.

