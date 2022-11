Inundación en Guayubín fue por ataguía, presa Boca de los Ríos no se ha construido, aclara Egehid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafael Salazar, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), aclaró este viernes que la inundación en Guayubín, Montecristi, se debió a la afectación de la ataguía que desvía el río para construcción de la presa Boca de los Ríos.

Salazar narró que en Guayubín, donde se construye la presa Boca de los Ríos, hubo una inundación a eso de las 10:00 pm, de manera inesperada lo que afectó el ataguía, que es una construcción provisional para el desvío del río.

“La presa no se ha iniciado, o sea el muro de la presa no se ha iniciado, la información de que el muro del río ha colapsado es errónea, porque no se ha construido”, manifestó en una entrevista para el programa radial “El Gobierno de la Mañana”.

Al reiterar que si hubo inundaciones, el funcionario destacó que la entidad se ha mantenido en contacto con los comunitarios, ingenieros de la Egehid y la gobernación de Montecristi y que a las 11:15 pm dicha situación ya estaba controlada, pues a esa hora ya había comenzado a bajar el agua.

Apuntó que ha hablado con el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general retirado Juan Manuel Méndez y con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), entre otros ministerios.

El ingeniero también aclaró que el COE emitió alerta roja en la citada provincia ante el pronóstico de lluvia que puede crear más inundaciones, pero que no hubo pérdidas humanas ni viviendas afectadas y que se encuentran verificando si hubo pérdida de ganado y cerdos.

Tras reiterar que ya tienen el control de la situación y de que se encuentran trabajando para solucionar el colapso de la ataguía, la cual había sido construida para la costa 75.85, pero que el agua subió a 76.95.

El administrador de la Egehid se refirió en esos términos luego de que más temprano, el COE emitiera alerta roja para la provincia de Montecristi debido al “colapso” de uno de los muros de la presa Boca de los Ríos que se construye en Santiago Rodríguez.

