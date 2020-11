INTRANT informa regularizará servicio de taxi turístico en Punta Cana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Rafael Arias, informó este martes que esa institución regularizará los servicios de taxi turístico en Punta Cana con la finalidad de fortalecer el transporte de este tipo en la región este del país.

Un comunicado de prensa resalta, que el titular del Intrant sostuvo un conversatorio con miembros de las principales compañías de taxis que operan en Punta Cana, dónde se acordó iniciar un proceso de regulación del sector, que implica, en su primera fase, la validación de las compañías y taxistas que prestan servicios en la concurrida zona turística.

Asimismo, se resalta que durante el conversatorio en el que Arias como miembros del transporte turístico hicieron un ejercicio consciente en cuanto a los retos que enfrenta el sector, se estableció que la primera etapa del proceso de regulación dirigida por el INTRANT, donde tanto la compañía como el taxista tendrá que agotar su debido proceso, tendrá un plazo de una semana y finalizará el sábado, y que dicho proceso será totalmente gratis.

“La sensibilidad de la zona amerita que hagamos una regulación del sector, quisimos tener esta reunión con ustedes porque vamos a iniciar y ustedes serán los primeros regulados por la sensibilidad la misma”, manifestó Arias, en el encuentro donde miembros del transporte turístico agradecieron que el titular del INTRANT acudiera en su auxilio.

Una vez se formalice el registro, apegado en la garantía de derechos y responsabilidades que la Ley 63-17 les confiere, el INTRANT rotulará los vehículos de taxistas y entregará carnets a conductores.

Sobre el registro

En ese mismo sentido, el director del INTRATN, también especificó, que debido a los requisitos establecidos en este proceso, se realizará un registro provisional por 6 meses que le permitirá a los implicados formalizar la entrega de documentación solicitada en ese periodo.

Sin embargo, el funcionario fue enfático al señalar que no rotularán a choferes con licencias vencidas.

Respecto a las multas que pudieren tener los interesados, señaló que el INTRANT otorgaría “una prórroga de 6 meses para que se defina o no la razonabilidad de las mismas”.

Pero una vez se agoten los 6 meses de gracia, las compañías y los taxistas tendrán que tener sus documentos al día.

El proceso finalizaría con la renovación definitiva del carnet, con el objetivo de que, una vez se reactive el turismo, los actores relacionados estén debidamente identificados.

“Vamos a asumir el compromiso de que en una semana tengamos el listado depurado de sus miembros para que el próximo paso sea la rotulación de sus vehículos”, propuso Arias en el encuentro realizado en la zona hotelera.

Vigilancia

La nota también resalta, que una vez finalice el proceso de regulación, tanto el INTRANT como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) pondrá en marcha herramientas y estrategias para identificar los taxistas que no deben operar en la zona.

Condiciones del vehículo para operar

Respecto a la rotulación, aunque aún no se ha establecido un parámetro estándar sobre las condiciones que deben tener los taxis, el titular del INTRANT dejó claro que no rotularán chatarras. Es decir, que la condición del vehículo que ofrecerá el servicio debe ser aceptable.

Regular tarifas

Igualmente, se estableció que las propuestas que trae este proceso es la regulación de tarifas competitivas, el INTRANT participará en su elaboración.

Operación ocasional

“Ustedes deben estar conscientes de que las calles son de todos. Que no se le puede impedir a una persona que vaya a buscar a un amigo o familiar a un aeropuerto. Ahora bien, como autoridad lo que estamos buscando es que esa técnica no sea repetitiva sin estar regulada. Le daremos seguimiento a la frecuencia de taxis no registrados, indicó.

Énfasis

“Nosotros estamos listos para comenzar, pero queremos dar una semana para que validemos la información que tenemos aquí. Una vez validada esa información, comenzaremos a rotular los vehículos y los taxistas”, destacó Arias.

En este mismo apartado, Arias también subrayó que “los taxistas que no tengan esa rotulación por negligencia no podrán operar en Bávaro, Punta Cana”.

Los rótulos de estos vehículos llevarán el nombre del INTRANT. Tiene carácter obligatorio y un plazo límite.