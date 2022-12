Intrant fiscalizará vehículos pesados que violen zona restringida de la ciudad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Ricardo De Los Santos, sostuvieron este jueves una reunión con representantes de diferentes sindicatos para anunciar la fiscalización de vehículos pesados que violen la Zona de Acceso Restringida (ZAR) de la ciudad.

En el encuentro Hugo Beras, anunció que a partir del 2 de enero del próximo año el organismo que dirige iniciará a tomar las medidas necesarias para evitar que los camiones violen la medida en la zona restringida.

“Estamos retomando este tema de la Zona de Acceso Restringido y el monitoreo de los camiones de carga para medir su comportamiento y excesos de velocidad”, dijo Beras.

Explicó que después de haberse implementado la zona restringida hace más de un año, la medida no está siendo respetada a pesar de los acuerdos arribados.

Invitó a los choferes a registrarse para solicitar los permisos para transitar en la zona ZAR, en las zonas establecidas y los horarios permitidos en la página web del INTRANT www.intrant.gob.do.

Hugo Beras aclaró que la medida no busca restringir el paso de las cargas, más bien es que los vehículos pesados que no llevan carga, no entren al centro de la ciudad en el horario acordado.

“hicimos un acuerdo, el Estado cumplió, y le costó unos 200 millones de pesos el piloto, tras enfatizar que la ciudad estaba perfecta, pero en muchos casos, algunos conductores no las respetan.

En tanto que, Ricardo De Los Santos, llamó a los choferes a respetar la zona restringida y anunció la implementación de un nuevo centro de monitoreo que estará coordinado con Intrant, para quienes violan la normativa sean sancionados.

El presidente de Fenatrado pidió a Hugo Beras seguir estrechando los lazos para que haya un mejor entendimiento entre las autoridades y los sindicatos, ya que ese organismo es quien está llamado a regularnos y solicitó el apoyo de todos los camioneros para que sea efectivo el respeto a la zona a principios de enero.

La fiscalización contará con el acompañamiento de agentes de la DIGESETT, y miembros de la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales de Intrant que estarán apostados en diferentes puntos de acceso de la zona restringida para verificar el cumplimiento y validez de los permisos.

Relacionado