Intrant anuncia que implementará zona restringida de la ciudad a partir del 2 de enero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, anunció que a partir de este lunes 2 de enero iniciarán la fiscalización de vehículos pesados que violen la Zona de Acceso Restringida (ZAR) de la ciudad.

La medida está contemplada en el reglamento 258-20, que prohíbe el paso de vehículos de carga de más de tres ejes al interior del perímetro definido por la Zona de Acceso Restringido y la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en República Dominicana.

La Zona de Acceso Restringida (ZAR), está delimitada al Norte por las avenidas Reyes Católicos y República de Colombia; al Oeste por la avenida Gregorio Luperón y al Este por el río Ozama.

La restricción aplicará a todos los vehículos de carga de más de tres ejes en el horario de 6:00 de la mañana 8:00 de la noche.

En ese sentido, Hugo Beras hizo un llamado a las empresas de transporte y compañías que prestan servicios de carga a registrarse para solicitar los permisos de acceso a la zona ZAR, y los lugares establecidos en los horarios permitidos, a través del portal web del INTRANT www.intrant.gob.do.

Los vehículos pesados solo podrán acceder al Puerto de Santo Domingo desde puntos control ubicados en la Autopista Duarte, Avenida John F. Kennedy; los puentes Duarte y Juan Bosch y el malecón Oeste, desde donde se verificará si poseen el permiso de paso emitido por el puerto en coordinación con Intrant y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

La solicitud del permiso deberá presentar causas justificadas y definir las fechas en las que se requiere transitar. Deberá ser impresa y situarse en el cristal frontal del vehículo, mientras que el puerto habilitará un estacionamiento temporal para regular el acceso a los camiones en el área del malecón Oeste.

Se dará prioridad a los vehículos de transporte de mercancías refrigeradas y perecederos, materiales de construcción, combustibles, suministro de material médico, de hospitales y vacunas. No se permitirá el acceso de camiones con transporte de doble cola al interior de los límites definidos por la avenida circunvalación, excepto al Puerto de Santo Domingo.

El director de Intrant aclaró que la medida no busca restringir el paso de las cargas, más bien es que los vehículos pesados que no llevan carga no entren al centro de la ciudad en el horario acordado.

La fiscalización contará con el acompañamiento de agentes de la DIGESETT, y miembros de la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales de Intrant que estarán apostados en diferentes puntos de acceso de la zona restringida para verificar el cumplimiento y validez de los permisos.

