Daniel del Valle Blanco fue designado el pasado 11 de abril en la ciudad de Nueva York.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El diplomático más joven del mundo se llama Daniel del Valle Blanco, es un estudiante de Derecho madrileño que ha sido confirmado como parte del Servicio Diplomático de la Soberana Orden de Malta con tan solo 20 años, y en su primer desempeño público de carácter diplomático está asignado como Agregado de Asuntos Políticos y de Juventud en la Misión Observadora Permanente de la Orden de Malta ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Daniel expresaba su ilusión por este logro en sus redes sociales, donde decía estar “muy agradecido y feliz de compartir que he sido designado por el Consejo Soberano de la Orden de Malta como ‘Attaché for Political and Youth Affairs’ de la Misión Observadora Permanente de la Soberana Orden de Malta ante las Naciones Unidas en Nueva York”, y continuaba reconociendo que es un verdadero “honor servir fielmente a la Orden, bajo el lema Tuitio Fidel et Obsequium Pauperum”.

Del Valle se desempeña también como Alto Representante para la Juventud de la Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF), y antes de su nombramiento en la Misión de la Orden de Malta (con la que comenzó trabajando como asesor del embajador en octubre del pasado año), fue Asesor de Juventud en la Misión de la República Eslovaca ante la ONU (desde el año 2020). En dicha capacidad, centró sus funciones principalmente en políticas de juventud, América Latina y África, y trabajó para apoyar la implementación de la Estrategia ONU Juventud 2030 y el trabajo de la Oficina de la Enviada del secretario general de las Naciones Unidas para la Juventud. Se ha reunido con líderes de más de 80 países, incluyendo presidentes y primeros ministros, con la finalidad de conseguir el apoyo necesario para la plena participación juvenil en las mesas de toma de decisiones político-diplomáticas.

Tomar parte de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, participar como ponente en el Doha Forum y ser orador en el en el Congreso Iberoamericano de Diplomacia y Relaciones Internacionales del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales (CIBEI), son solo algunos de los logros que Daniel del Valle Blanco acumula en sus espaldas a su corta edad.

