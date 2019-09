Instagramer triplica tamaño de sus labios para estar a la moda en Bulgaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una joven instagramer ha acaparado la atención de los usuarios a través de las redes sociales luego de que aumentara tres veces el tamaño de sus labios con la intención, según ella, de estar más a la moda, en un hecho ocurrido en la ciudad de Sofía, en Bulgaria.

La mujer ha sido identificada como Andrea Emilova Ivanova, de 22 años de edad, ha gastado miles de libras en un total de 15 cirugías con las cuales ha rellenado sus labios y así verse más bonita.

Ivanova es estudiante de filología en la Universidad de Sofía St. Kliment Ohridski, y ha contado que ahora sus nuevos labios la han hecho sentirse más feliz y más contenta consigo misma.

“He visitado casi todas las clínicas para procedimientos estéticos en Sofía y puse en mis labios casi todo tipo de rellenos de labios: Princess Volume, Princess Filler, Hyaluronica Vital Esthetique, Apriline Forte, Revolax Deep y Teosyal”, contó la joven a un medio local.

Asimismo, indicó que muchos de sus seguidores en Instagram, donde tiene 15,000 seguidores, le han comentado indicándole realizar una transmisión en vivo con ella.

Ivanova dijo: “Hay personas que me quieren con los labios más grandes y hay otras que me quieren con los labios más pequeños, pero no me importa, porque es importante para mí, como me gusta. La opinión de otras personas es irrelevante”.

Cuando los doctores le preguntaron si quería tener los labios más grandes del mundo, dijo: “Sí, ¿por qué no? Pero en mi país (Bulgaria) los labios grandes están de moda y también hay muchas chicas con rellenos en los labios”.

