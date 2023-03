¡Insólito! Mujer denuncia no la atendieron en una clínica por “ser gorda”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer identificada como Cinthia Cedano utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de bulliyng en una clínica por su sobrepeso.

De acuerdo con las informaciones compartidas por ella misma, acudió a un centro médico porque tenía niveles altos de azúcar, pero afirmó que la dueña de la “Clínica Peralta” la mandó a atenderse en otro lugar por tener el brazo y el cuerpo muy grandes.

En un video compartido en sus redes sociales, Cedano narra que la recepcionista la atendió bien, pero que la dueña de la clínica no quiso prestarle atención médica.

“Bullinng, pido disculpa a todo mi público por este video que me expone en lo más vulnerable de mi ser, hoy pasé el momento más amargo de mi vida, más triste y doloroso. República Dominicana donde no existe la ley donde no hay justicia, donde te discriminan y te hacen bulling y no pasa nada, llegaremos hasta las últimas consecuencias”, escribió Cedano junto al video.

La joven hizo hincapié en que su vida corría peligro debido a los niveles elevados de azúcar y expresó su indignación por la discriminación sufrida.

Según la cuenta de Instagram de Cinthia, esta se dedica a impartir cursos de diseño profesional de uñas y es emprendedora de las redes sociales “@cinthiacedanostudios” donde comparte con sus seguidores el trabajo que realiza

