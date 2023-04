¡Insólito! Dos regidores de Hato Mayor residen en EE.UU.; cobran hasta la dieta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Dos regidores de Hato Mayor del Rey que resultaron electos en los comicios del 2020 actualmente residen en Estados Unidos, pero continúan cobrando hasta la dieta que se paga en cada sesión.

La revelación la hizo el programa radial local “El Kontrol de la Mañana”, que se difunde por la emisora Azúcar 89.1 FM y fue confirmada a El Nuevo Diario por el también regidor Adriel Alburquerque, quien ofreció interesantes datos sobre los dos concejales que tienen un sueldo base de RD$50 mil y otros RD$10 mil de dieta por cada sesión.

Alburquerque, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) explicó que los referidos concejales responden a los nombres de Yisell Herrera (Anita), escogida por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el ingeniero Ramón Pimentel, quien fue electo por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pero juramentado luego en el partido oficialista.

Según Alburquerque, Anita, quien es la esposa del secretario general del PRM en Hato Mayor, es residente en Estados Unidos, y solo viene dos veces al año al país.

“En el caso de la regidora, ella ha participado como en ocho o diez sesiones, de 63 que hemos hecho, porque ella viene dos veces al año al país, para abril, en la rendición de cuentas, y para diciembre”, manifestó.

Sostuvo que Anita vive en el país norteamericano, donde, según afirmó, tiene sus hijos y hasta un trabajo.

“Ella ahora está aquí en campaña porque por ahí vienen las elecciones, pero ella se va horita y el marido se queda haciéndole campaña a ella”, argumentó.

No la escogieron presidenta del Concejo por vivir fuera de RD

Durante su conversación con El Nuevo Diario, Alburquerque también narró que la presidencia del Concejo de regidores para el periodo 2023-2024 le correspondía a Anita, pero que debido a vivir fuera del país no asumió esa posición.

“Entonces el acuerdo entre ellos (los del PRM) lo rompieron porque al que le tocaba la presidencia era a la colega Anita. A ella le correspondía la presidencia, según el sorteo que ellos hicieron y su acuerdo”, precisó Alburquerque.

Agregó que ella declinó a la posición por residir en Estados Unidos.

Sobre Ramón Pimentel

Sobre Pimentel, el peledeísta reveló que este se fue del país en octubre del 2021 bajo el alegato de que iría a hacer un curso, pero nunca ha vuelto a la Alcaldía.

“Se fue supuestamente a hacer un curso por allá, eso fue lo que dijeron aquí en los pasillos”, manifestó Alburquerque, antes de agregar “él también es profesor de informática, nombrado en un liceo de Yerba Buena, pero no sé, se fue y no ha vuelto”.

Tras ser cuestionado sobre qué pruebas tiene para afirmar que sus compañeros reciben mensualmente su salario y dieta, pese a no asistir a las reuniones de trabajo, Alburquerque dijo que ha visto los cheques de ambos.

Lo que dice la ley

Con respecto a la ausencia de estos regidores, Alburquerque explicó que la ley le permite enviar un suplente que los represente, pero que no ha sido el caso de sus compañeros.

“A mi en lo personal me consta que el suplente de Ramón Pimentel ha gestado gestionando, buscando evidencias de que este no está viniendo. Aquí mismo ha venido al concejo a buscar documentos. Aparentemente o no se ha sometido de manera correcta el recurso o lo sometió y no han fallado a su favor”, puntualizó.

Recordó que el Consejo de regidores no tiene la facultad para incoar cualquier sanción en contra de Herrera y Pimentel ni para interponer un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Eso le compete realmente a la parte interesada, que en este caso es el suplente”, dijo.

Expresó que la ausencia de sus compañeros no ha limitado los trabajos del Concejo, porque es suficiente con que asistan al menos cinco a la sesión y ya que con esta cifra se hace el quorum.

Relacionado