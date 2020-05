Inicia operativo en el Gran Santo Domingo para reducir el coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las autoridades pusieron en marcha este jueves un operativo en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo con el objetivo de reducir la incidencia del coronavirus en esta demarcaciones, que suman casi el 50 % de los casos de la enfermedad registrados en el país.



El acto oficial de dicho plan se llevó a cabo en el Ministerio de Salud Pública con la presencia de decenas de funcionarios civiles y militares, así como representantes del sector salud, que aunque llevaban mascarillas no respetaron el distanciamiento físico.



La actividad fue encabezada por el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, quien confió en que en dos semanas se podría medir el impacto de estas acciones, que se ejecutarán en barrios como Villa Juana, Cristo Rey, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas, Luperón, María Auxiliadora, Villa Consuelo y Capotillo.



No obstante, advirtió de que si la población no reconoce los riesgos que implica la enfermedad y no cambia su comportamiento “tendremos COVID-19 por muchos años más”.



La intervención, que se extenderá hasta el sábado, incluye visitas domiciliarias, la realización de pruebas rápidas del COVID-19, entrega de mascarillas, descontaminación ambiental, así como la identificación de aquellas personas que presenten síntomas de la enfermedad y deban ser trasladados a centros de salud.



Asimismo, se dispondrá de la logística de transporte necesario para este último proceso y se ejecutarán jornadas de animación cultural dirigidas a informar sobre el riesgo de la enfermedad, según detalles ofrecidos por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.



Otros de los sectores que serán intervenidos son El Millón, Quisqueya, Bella Vista, Buenos Aires, Los Cacicazgos, 30 de Mayo, Kilómetro 8 y Medio, Los Platanitos, El Miamito, El Manguito y San Gerónimo.



También, las barriadas de Cristo Rey, La Yagüita, La Agustinita, Nuevo Arroyo Hondo, Viejo Arroyo Hondo y Cerros de Arroyo Hondo, Ensanche La Fe, Los Ríos y Los Peralejos.



Acciones similares se realizarán en barrios de las provincias de San Cristóbal, Monte Plata y La Romana.



Los operativos se iniciarán a las 8 de la mañana y concluirán a las 5 de la tarde, cuando comienza el toque de queda.



Los infectados por coronavirus en la República Dominicana suman 11,196, mientras que los fallecidos suman 409, según los datos oficiales.

