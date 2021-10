Ingeniera de RD en Europa habla de su experiencia dentro de su carrera en ese continente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El deseo de elevar su nombre en lo más alto que su profesión se lo permitiera fue el motivo que llevó a la ingeniera Civil de origen dominicano, Maribel Santos, a emigrar a Madrid en 2004, desde donde inició el proceso para poder integrarse al mercado laboral español, llegando a liderar importantes proyectos.

La profesional graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dijo a Diario Libre que para ningún extranjero es sencillo destacar en un ambiente distinto al que estás acostumbrado, por lo que tuvo que vencer estereotipos y ponerse una coraza para que ningún comentario le afectara.

Expresó que en la actualidad ejerce como ingeniera civil en una empresa española de consultoría e ingeniería de transporte, donde se desempeña como secretaria General de Comisiones Obreras (CCOO) en el Comité de la empresa donde trabaja.

Agregó que además es militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y vicedecana del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil de Madrid, cargo que según explicó “es la primera vez que una mujer ocupa un cargo de Gobierno en este colegio”.

Reconoció que, como mujer extranjera en una empresa de ingeniería, marcadamente masculina, sufrió bullying y discriminación por ser mujer e inmigrante, pero aseguró que lejos de afectarle, le dio las fuerzas para asumir una lucha constante por la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida laboral y familiar entre hombres y mujeres.

Dijo que esa carrera tiene grandes retos “porque lamentablemente existen muchas personas que no están adaptadas a ver una mujer, ingeniera, extranjera estando en una empresa muchos años y siendo la cabeza de grandes proyectos, pero con todas esas cosas hemos salido adelante. Hemos tratado de mejorarlo de cambiarlo y responder con contundencia”.

Se describió como “una mujer fuerte que sabe adaptarse a las circunstancias”, tras reseñar que en el 2015 homologó su título a nivel europeo con especialidad en prevención de riesgos laborales.

Explicó que la empresa española para la cual trabaja es la misma que ha ayudado a participar “en los más importantes proyectos tanto en España como en Inglaterra, en Arabaia Saudí e Israel, entre otros”.

Santos recordó que inició su carrera profesional como maestra de educación primaria, luego de secundaria y finalmente universitaria en Santo Domingo, donde combinaba sus clases con su profesión.

La ingeniera civil relató que luego de su jornada laboral, se ha dedicado de manera activa a temas sociales y políticos.

Santos aseguró que pese a residir en España por más de 20 años, se mantiene atenta a lo que ocurre en República Dominicana.

Expresó que viene al país de manera regular debido a que la mayoría de su familia continúan residiendo en RD.

Al ser cuestionada sobre si regresaría al país, Santos dijo que “todo depende si la función que ejerza pueda hacer cambios importantes. No me gustaría asesorar y que mis opiniones no sean tomadas en cuenta. En el extranjero hay muchos dominicanos que quieren llevar su experiencia, no por lo que pueda percibir de salario sino para lograr que las cosas cambien para bien”.

