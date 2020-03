Informe dice que tecnología está redefiniendo comportamiento consumidores y empresas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) basada en la nube, Salesforce, presentó el informe “El estado del cliente conectado”.

El estudio, realizado con más de 6700 consumidores y empresas arroja que el 61% de los encuestados considera que la tecnología está redefiniendo sus comportamientos. Por otra parte, el 80% de los clientes asegura que la experiencia de usuario es tan importante como sus productos y servicios.

De igual manera, que el 70 % asegura que los procesos conectados son muy relevantes para ganar clientes y que 75% de los consumidores, espera que las marcas brinden experiencias consistentes, sin importar el canal por donde se involucren; redes sociales, sitio web, dispositivos móviles, etc.

La presentación se hizo en el marco del evento “A new way to connect”, donde la empresa InMotion, partner de Salesforce para República Dominicana y Puerto Rico, que busca conectar a las empresas con sus clientes, a consolidar relaciones e incrementar sus ingresos, habló de la integración transversal de la inteligencia artificial en la nube, como parte del futuro de las empresas y de su transformación digital.

“Los clientes quieren relaciones de confianza, que busquen el equilibrio entre personalización y privacidad. Gracias a la inteligencia artificial podemos aprender sobre los comportamientos y decidir qué automatizar, cuándo y cómo”, explicó Aida Taveras de Kim, CEO de Inmotion, Cloud Reseller de Salesforce.

La construcción de confianza y el alcance de un equilibrio entre personalización y privacidad serían la clave, para que las empresas cumplan con las expectativas del cliente en la Cuarta Revolución Industrial. “Es hacer el trabajo más inteligente, pero a la vez más empático, pues nunca podemos perder esa “conexión” humana con nuestros clientes, mejorando la experiencia de usuario o lo que se llama el “Customer Journey”, señala Taveras.

De su parte, el vicepresidente ejecutivo del banco Vimenca, Victor V. Méndez Saba, destacó la importancia de esta plataforma como caso de éxito. “Las empresas estamos en un momento en que tenemos que buscar la experiencia de cliente en todos los puntos de contacto y conseguir su participación. Para ello hay que profundizar en el análisis de datos en todos los ámbitos de negocio, impulsar el big data con criterio”, concluyó Méndez Saba.

En el evento, el director de Latam de Salesforce, Carlos Kamimura, hizo una presentación sobre la Cuarta Revolución Digital.

Sobre Salesforce

Fundada en 1999, Salesforce fue pionera al plantear la idea revolucionaria de sustituir el software CRM de escritorio tradicional por el CRM en la nube, permitiendo que fuera accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.

En la actualidad, nuestra innovadora plataforma en la nube es la solución CRM líder a nivel mundial. La empresa ha ganado ocho años consecutivos en los premios Forbes The Worlds Most Innovative Companies.

Sobre Inmotion

Cloud Reseller de Salesforce busca innovar y ayudar a las empresas a conectar con sus clientes, a consolidar relaciones e incrementar sus ingresos, brindando desde los servicios financieros hasta la fabricación, la atención médica y el comercio minorista, para transformar negocios e industrias.

Anuncios

Relacionado