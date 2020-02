Influencers podrían monetizar contenido en plataforma IGTV de Instagram

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Los influencers de la red social Instagram propiedad de Facebook podrían empezar a monetizar el contenido realizado en su plataforma de IGTV, según ha informado una desarrolladora de Hong Kong.

Según ha informado Jane Machun Wong, desarrolladora e ingeniera en aplicaciones, indicó que ha descubierto que Instagram podría empezar a monetizar los videos en IGTV en un tiempo no estimado por el momento.

Wong publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde daba a conocer a sus seguidores sobre el descubrimiento.

“Instagram is working on IGTV Ads to let influencers monetize their content by running short ads on their IGTV Videos”, se puede leer en el Twitt de la ingeniera de aplicaciones.

Para dar el paso a la monetización Instagram podría tener ciertas directrices específicas para cuáles usuarios podrán tener acceso al cobro de dinero dentro de su contenido.

“Apodado como el Programa de Socios de Instagram, este permitiría que influencers específicos ganen dinero al publicar anuncios cortos en sus videos de IGTV”, dijo Jane.

Monetización en canales de YouTube

Plataformas de videos en línea como YouTube tienen requerimientos específicos para que los creadores de contenido puedan obtener ganancias a través de los contenidos en sus canales.

Con 4,000 horas de visualización validadas en los últimos 12 meses, y tener al menos 1 mil suscriptores dan paso a un editor de YouTube a poder monetizar su canal en la plataforma.

Mientras que en Facebook, las páginas comerciales deben tener un mínimo de 10,000 seguidores y 30,000 vistas de 1 minuto en videos en los últimos 60 días para ganar dinero con los anuncios de video in-stream.

Anuncios

Relacionado