Influencer Sarah Méndez tendrá que conciliar luego de ser acusada de plagio

View this post on Instagram

Queridos lectores, Tras la revelación del plagio de uno de mis diseños por Sarah Mendez, tambien conocida como Agallua por su agenda 2020, estos últimos días he recibido una cantidad incréible de apoyo y amor desde Republica Dominicana. He tratado de responder a todas las muestras de cariño pero han sido tantas que me ha resultado imposible! Así que antes de nada, quisiera agradecerles todo su apoyo y marcas de afecto. Me han ayudado mucho y sin todas ellas, sin su indignación colectiva, creo que yo hubiera sido incapaz de lograr reparación de ese acto. Para agradecerles todo su apoyo, les propongo este diseño. Un testimonio de lo que nos une de aquí en adelante. Si les gusta la pueden descargar en alta calidad de forma gratuita aquí : https://tinyurl.com/sr8dh2v. O también, la pueden comprar en mi tienda : https://society6.com/caroline-morin, y me comprometo a entregarle el 30% de los beneficios a la asociación Jompéame, la cual ayuda a las mujeres en Republica Dominicana. Sé que muchos de ustedes estarán esperando mi punto de vista en relación a esta situación, y que esperan que se llevemos este asunto a juicio. Les tengo que decir que soy una persona muy discreta por naturaleza, y encontrarme así a plena luz y tener que hablar de este tema en público para mi puede resultar desestabilizador. Quiero que mi trabajo sea respetado y que Sarah pague por los derechos de utilización de mi diseño; también por haberlo distorsionado sin mi autorización previa. Sin embargo, tampoco quiero que esta situación se haga eterna. Quiero poder pasar página y dedicarme plenamente a mi oficio, el diseño y la fotografía. Por estos motivos prefiero tratar de encontrar con Sarah una solución amigable, en vez de estar gastando mi tiempo y mi energía en un juicio. Sé que algunos de ustedes estarán decepcionados por esta decisión. Y los entiendo. Estoy muy lejos de vuestro país, y si para mi esto representa una historia de violación de derechos de autor, me doy cuenta que este asunto tiene mucha importancia en su país. Yo ya había empezado las negociaciones con el equipo de Sarah antes de darme cuenta del alcance que esto tuvo en Republica Dominicana. … ( el resto en comentario)