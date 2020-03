Inauguran comandado campaña reverendo Díaz en El Bronx; dominicanos asisten

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El comando de campaña del reverendo Rubén Díaz y de George Álvarez, candidatos al Congreso de los Estados Unidos por el distrito 15 y a la Asamblea Estatal-NY, por el distrito 79 en El Bronx, fue inaugurado ayer en el 406 E de la calle 161, esquina Melrose, en el mismo condado, con la asistencia de decenas de dominicanos.

Al acto asistieron ministros religiosos, políticos locales, profesionales, empresarios, comunitarios, taxistas, bodegueros y ciudadanos comunes, siendo la mayoría de ellos dominicanos y puertorriqueños.

Asimismo, representantes comunitarios africanos, hondureños, mexicanos, afroamericanos y salvadoreños, entre otras etnias.

Díaz y Álvarez coincidieron en manifestarles a los presentes que se conviertan en ente multiplicador entre sus familiares, amigos y relacionados, porque las incontables obras que han venido desarrollando a favor de los más necesitados las quieren seguir ampliando desde el Congreso y la Asamblea Estatal.

“Nos sentimos respaldado por la comunidad, porque desde hace muchos años hemos venido respaldando la comunidad, no decimos voten por mi porque voy hacer esto, aquello o lo otro, no, no, los hechos están ahí”, precisó el reverendo Díaz.

Por su parte, Álvarez solo atinó remembrar el precepto en Mateo 7:15 “Por sus frutos los conoceréis”.

