Hugo Beras aboga por transformación del sistema de transporte en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Hugo Beras abogó este martes por una transformación en el sistema de transporte en República Dominicana.

Señaló que la colectivización del transporte y el cambio de los vehículos chatarra, es un proceso de trasformación que debe ser apoyado, “la gente se resiste a los cambios y se va a oponer a este proceso de transformación, aun cuando este es a favor de su beneficio”, afirmó.

Expresó que en el país se debe implementar el sistema de autos y minibuses eléctricos.

“Nosotros pudiésemos ser en República Dominicana el laboratorio de ensayo con un fabricante que pueda venir a transformar el sistema de transporte colectivo en un sistema de transporte eléctrico, esto nos ayudaría a no tener contaminación y no tener la presión de la desestabilización del petróleo, que no importa como suba a baje el precio del petróleo esto no impacte en el costo del transporte público”, manifestó.

Resaltó que las instituciones públicas que están en el centro de la ciudad deben ser sacadas del casco urbano, afirma esto liberaría espacios públicos para parqueos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una entrevista en el programa El Nuevo Diario A.M que conducen Jaime Rincòn, Nadia Andújar y Leonaldo Jáquez, que se transmite por la estructura digital El Nuevo Diario TV.

Relacionado