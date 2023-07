Delegado Fuerza del Pueblo afirma no descartan ninguna alianza hasta vencer el plazo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El delegado de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE), Javier Ubiera, aseguró este viernes que no se puede descartar que esta organización política una fuerzas con otro partido, hasta que venza el plazo para formalizar las alianzas.

“Hasta que no cierre el plazo de alianza, no se descarta ninguna alianza, de ningún proceso no se descarte ninguna alianza de ningún proceso; claro, siempre hay alianzas que no pueden ser previstas como las del partido opositor y el partido de gobierno, son cosas que nunca se dan, a menos que sea una situación muy especial o muy particular”, expresó.

En ese sentido, agregó que el Partido Fuerza del Pueblo está gestando sus alianzas, y recientemente firmó el primer pacto con el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Ubiera fue entrevistado por el abogado Leonardo Suero y el comunicador Vladimir Henríquez en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Hipólito Mejía

El dirigente político tildó de lamentables e irrespetuosas las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, quien aseguró que el líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, no puede criticar la supuesta falta de organización del Gobierno, si ni quiera fue capaz de planificar una vida con su pareja.

“Soy abanderado de que en la política se puede tener confrontaciones, pero de ideas, mas no de personas, no con improperio, y creo que entre expresidentes debe existir respeto, porque son figuras importantes de la política dominicana, porque son modelos”, apuntó.

En ese aspecto, agregó que los dirigentes políticos deberían darle al país otro tipo de ejemplos y declaraciones que vayan enfrascados dentro del marco del respeto y la cordialidad.

“Creo que el presidente Leonel Fernández merece respeto, independiente de que usted comulgue con él o no, porque ha sido una persona cordial y amable, que incluso al que le ha traicionado y faltado el respeto lo trata con cordialidad”, comentó.

Relacionado