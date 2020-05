Horace Grant critica a ‘The Last Dance’ y acusa a Jordan de mentir

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- A Horace Grant no le ha convencido lo más mínimo ‘The Last Dance’. Más allá de los hechos conocidos por todos –Michael Jordan ganó seis anillos–, el exjugador de Chicago cree que lo emitido está lejos de ser un documental que muestre la realidad. Según su parecer, el hecho de que Michael Jordan haya tenido que aprobar todo lo que hemos visto ha hecho que se desvirtúe tanto lo ocurrido como la imagen de otros jugadores.

“Diría que ha sido entretenido, pero los que estuvimos allí como compañeros de equipo sabemos que alrededor del 90 por ciento de todo eso no representa la realidad. Jordan dijo muchas cosas sobre mis compañeros y los compañeros del equipo respondieron, pero después todo fue editado en el documental; si es que quieres llamarlo así, un ‘documental’”, explica en declaraciones en Kap and Co. de ESPN.

Para Grant el hecho de que Jordan haya estado encima de toda la producción es algo que no se debe pasar por alto. El ganador de tres anillos con los Bulls entre 1991 y 1993 entiende que aunque Jason Henir, director del proyecto, diga lo contrario, el documental muestra una visión parcial para encumbrar a Jordan que aleja el trabajo realizado de lo que sería un verdadero documental.

“Cuando ese llamado documental trata sobre una persona que básicamente tiene la última palabra sobre lo que se verá… ya no es un documental. Es una narración sobre lo que ocurre en ese último baile, siempre entre comillas. Eso no es un documental, ya que un montón de cosas fueron recortadas y editadas. Así que por eso me refiero a él como el ‘llamado documental’”.

Dejando de lado lo que es ‘The Last Dance’ a nivel global, a Grant le ha molestado especialmente que Michael Jordan le señalase como el soplón que pasó información a Sam Smith para escribir ‘The Jordan Rules’. Horace, quien admite ser un buen amigo de Smith, recalca que si ha habido un chivato en el documental ese ha sido el propio Jordan.

“Es una absoluta mentira. Miente, miente, miente… Si me guarda rencor, arreglemos esto como hombres. Hablemos de eso. Podemos resolverlo de otra manera. Pero él sale y dice que fui yo el que estuvo detrás del libro. Sam y yo siempre hemos sido grandes amigos; aún lo somos. Pero la santidad de ese vestuario es inviolable, nunca sacaría nada de ahí. Sam Smith era un reportero de investigación. Supongo que para escribir un libro tendría que tener al menos dos fuentes. ¿Por qué Jordan solo me señala a mí? Simplemente Jordan me guarda rencor. Te digo que solo es rencor. Y creo que como tal lo demostró en este llamado documental. Cuando dices algo sobre él te va a cortar e intentará destruir tu personaje”, comenta antes de afirmar que si hay un soplón ese es el propio Jordan.

“La cuestión es que él dijo que yo era un soplón y, aun así, tras 35 años menciona que en su año de novato fue una a una de las habitaciones de sus compañeros de equipo y que había coca, marihuana y mujeres. Y yo me pregunto: ‘¿por qué demonios hay que mencionar eso? ¿Qué tiene que ver eso con otra parte de la historia? Si quieres llamar a alguien soplón, ahí tienes a un maldito soplón”.

Siguiendo con su línea crítica sobre el documental, Grant cree que tampoco se ha presentado a Scottie Pippen como realmente merece. Para el ex jugador la imagen que se ha dado del único jugador que acompañó a Jordan en los seis anillos no ha sido justa. “Nunca he visto una mención a Scottie Pippen tan mal retratada”, comenta en referencia al peso que se le da a la migraña que sufrió y a los segundos que se negó a jugar en los playoffs de 1994. “Jordan ni siquiera estaba en el equipo. ¿Por qué se saca eso? Ese año nos manejamos realmente bien como equipo. Pip sabe que se equivocó al hacerlo. Bill Cartwright se levantó, dijo lo que tenía que decir y a partir de ahí lo manejamos bien como equipo. digamos, y luego lo manejamos bien hasta que perdimos con los Knicks”.

Anuncios

Relacionado