Hony Estrella: “Me siento dichosa de llevar alegría en tiempos difíciles”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hony Estrella vive días mágicos en el cine y en la televisión. Es una mujer versátil que navega con gracia en cada rol que desempeña, dejando una huella imborrable a su paso.

Considerada por muchos como la más completa del arte dominicano por sus habilidades para el baile, el canto y la actuación, Hony no es solo una artista “holística” que despliega su talento en distintos ámbitos del espectáculo, sino que también pone a disposición de la sociedad su conocimiento para inspirar y ayudar, haciéndola sentir dichosa de llevar alegría en tiempos difíciles.

Aprovechando este maravilloso momento que la ve brillar, Hony conversó con El Nuevo Diario sobre su reciente designación como embajadora de la Fundación Pedro Martínez, donde sirve a la niñez y la adolescencia dominicana, su rol como presentadora de Masterchef República Dominicana, y su papel en la película La Bruja, una interesante historia que la ve asumiendo un género distinto.

Pregunta: Tus inicios en el arte, ¿Fue algo espontáneo o algo que se fue dando con tu formación?

Respuesta: Tome clases de ballet clásico, de piano y tengo la dicha de leer música. Para mí fue muy lindo que mi madre se preocupara por ponerme en este tipo de clases, que además de desarrollarme, me hicieron ver el arte desde otra perspectiva. Me fui formando, pero no con la idea de dedicarme al arte ni mucho menos.

P. Muchas veces llamada “la más completa del medio artístico dominicano”, ¿Cómo te sientes al respecto?

R. Siento un compromiso. Yo creo mucho en que constantemente hay que seguir preparándose, puliendo lo que uno tiene, y retándose. Me digo a mí misma que la Hony de hoy tiene que ser mejor que la Hony de ayer, y lo hago leyendo un libro o tomando una clase nueva.

Por ejemplo, ahora mismo estoy con Julie Carlo tomando unos talleres, también voy a iniciar con Jatnna, y desde que pueda también tomaré clases con Lisset Selman porque quiero llenarme de más conocimientos.

P. Actúas, bailas, y cantas, ¿Qué te falta por hacer en el espectáculo?

R. Me gustaría hacer una renovación total. Poder asumir todas las disciplinas para un espectáculo donde haya un despliegue interesante, y que la gente pueda ver muchas cosas que yo sé que puedo hacer, pero que tal vez no las he expuesto. ¡Ya estoy trabajando en eso!

P. ¿Cuáles figuras femeninas del arte dominicano te inspiran?

R. Olga Bucarelli, María Castillo, Elvira Taveras, Lissette Selman, Jatnna Tavárez, Julie Carlo, Zoila Luna y Diomary La Mala. Tengo una cercanía hermosa con cada una de ellas porque son mujeres cultas, que se pueden manejar en cualquier escenario y salir bien, que dominan distintos temas, grandes profesionales y que han seguido siendo ellas y no han sacrificado el ser.

P. ¿Qué disfrutas más: estar en la pantalla chica o grande?

R. Son dos cosas completamente distintas. De la pantalla grande me gusta que asumo y me entro un personaje que me encanta, porque a mí el cine me resulta tan real, que no me gusta usar maquillaje.

La pantalla chica me encanta, sobre todo lo que estoy haciendo ahora. Masterchef me inspira mucho, porque hay muchas historias ahí adentro que van a tocar a la familia dominicana. No es sólo una cocina, ellos no sólo aprenden a crear nuevos platos, sino que van a hacer algo inspirador.

P. ¿Nos cuentas un poco de tu libro ‘Para que no me olvides’?

R. Ha sido un proceso arduo, ya tengo más de tres años trabajándolo.

Estamos dándole esos toques finales porque lleva muchos detalles importantes y quiero hacerlo en español e inglés. La gente va a poder ver frases de estas mujeres, una mini biografía de ellas, pero, sobre todo, el por qué para mí cada una de ellas es una mujer inolvidable.

Quiero que sea un libro inspirador sobre todo para que todas las mujeres que puedan tenerlo, que puedan leerlo, que se puedan reflejar, y ver que ellas independientemente de qué alcanzaron la fama o tuvieron mucho dinero, también fueron mujeres criticadas, señaladas de muy mala manera, y que no lograron la felicidad absoluta a veces en busca del amor.

P. ¿Cómo tomaste tu ingreso en Masterchef República Dominicana en el rol de presentadora luego de que participaste en la primera temporada de su versión celebrity?

R. Me sentí feliz porque Masterchef siempre me ha gustado en todas sus versiones. Me siento dichosa porque en un momento tan difícil el poder llevar alegría a los hogares dominicanos y poder continuar con los sueños de estos muchachos dentro de la cocina, es algo que disfruto.

P. ¿Qué es lo más divertido de estar dentro de las cocinas de Masterchef ahora que no estás sobre tus hombros la “presión” de preparar un plato?

R. Todo es súper divertido, aunque entiendo a los participantes a la perfección. A veces me les acerco y les doy un consejito.

Lo que no es divertido que yo puedo probar. Verán en uno de los capítulos que me dan a probar una cosa que yo no quería, ahí si me llamó el chef Leandro para hacerme la maldad (risas).

P. ¿Qué consejo le darías a los participantes desde la perspectiva de una ex concursante?

R. Que cocinen con amor, lo importante es que cada vez que vayan a sacar un plato piensan que se lo están haciendo a la persona que ellos más quieren, hacer lo que se les pide, escuchar los consejos de los jueces, y que aprendan a manejar la presión.

P. Cuéntanos de tu participación en la película La Bruja.

R. Es una película bastante interesante. Tiene un tema controversial de la mitología dominicana, tenemos tantas historias interesantes que de verdad podemos llegar a ser un cine importante. Para mí fue una experiencia increíble porque con mi personaje pude tener muchas “notas musicales” distintas por decirlo así.

P. Sabemos que esta película girará en torno al género de suspenso que es poco trabajado en República Dominicana, ¿Hay algún otro género que te gustaría explorar que no hayas trabajado antes?

R. Quisiera seguir trabajando en suspenso, creo que es interesante que el espectador sienta lo que tú estás sintiendo, ese pánico, ese misterio. Me gustaría hacer más es drama, situaciones reales. Me gusta hacer humor cuando me toca ser un personaje con cierta característica y me encantaría hacer una película absurda.

P. ¿Qué ha sido la más retador de trabajar el género suspenso?

R. Lo más retador es precisamente que se siente ese nervio, ese miedo. El manejo de los silencios en el suspenso una de las cosas más importantes en la actuación en general, el silencio dice mucho y para mí eso es enriquecedor. También, el mayor reto fue usar cordones desde donde me suspendían, sin uso de un efecto especial, ni con una pared verde, fue todo muy real y a mí me halaban de verdad.

P. ¿Qué te inspiró a trabajar en la Fundación Pedro Martínez?

R. Ellos me contactaron e inmediatamente dije que si porque tienen años trabajando en favor de la niñez y adolescentes. Me gusta que ellos se preocupan por la educación, la alimentación, la parte psicológica no solo de los niños sino también para los padres, y que ayudan a madres solteras para que aprendan cosas nuevas y puedan tener independencia económica.

P. ¿Cómo recibiste la noticia de que eras la nueva embajadora de la fundación?

R. Una amiga me dijo para que sea la embajadora de la fundación. Me sentí orgullosa de mí misma porque el hecho de qué me llamara una fundación tan importante de un dominicano tan ejemplar como Pedro Martínez, no sólo en el juego sino como dominicano, como ser humano y como ciudadano. Es un honor.

P. ¿Qué labores desempeñas desde la fundación?

R. Hicimos un levantamiento de distintas casas que queremos rescatar después del paso de la tormenta Laura que dejó a muchas familias sin hogar, para a partir de ahí, ayudar a esas personas para que tengan un techo digno.

Otra de las cosas que yo quiero hacer en todos los barrios es llevar educación sexual, es importante que hablemos con las jóvenes sobre el tema.