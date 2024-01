Hombre muere tras ser arrojado a las vías del tren en medio de una pelea en EEUU

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Un hombre perdió la vida la noche del lunes luego de que otro individuo lo arrojara a las vías del metro y luego fuera arrollado por tren, en un hecho ocurrido en Filadelfia.

A través de un video que circula en las Redes Sociales se observa a la víctima, aun no identificada, sostener una pelea con otro hombre en el mismo borde del ferrocarril, cuando en medio de puñetazos es empujado por este, resultando aplastado instantáneamente.

Pese a que el tren de la línea Market- Frankford que se aproximaba justo en ese momento intentó frenar de emergencia, fue imposible evitar la tragedia. Como consecuencia de esto, el servicio fue suspendido durante dos horas, afectando el transito ferroviario.

Philly is out of control.

Man dies after falling onto trains tracks during fight. pic.twitter.com/LlKOg1kY5R

— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) January 5, 2024