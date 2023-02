Historiador Antonio López: redes son el “imperio de la chabacanería”, pero no es un problema, sino una realidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Según expresó este jueves el historiador y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), en España, Antonio López Vega, con las redes sociales se ha generado un cambio de paradigma en las sociedades, las cuales estarían viviendo tiempos de pensamiento desordenados, multiplicidad de fuentes y escasa capacidad para discernir.

Señaló que las actitudes excéntricas y algunas cuestiones que se verían en el mundo de las redes, el cual llamó el “imperio de la chabacanería», causan un impacto muy nocivo en los ciudadanos.

“En una expresión muy orteguiana, el imperio de la chabacanería, es decir, de la mediocridad o de la mediana; claro eso es muy nocivo para nuestras sociedades porque eso deteriora la democracia, el nivel de debate público que es absolutamente esencial para ciudadanos y sociedades justas, libres e igualitarias”, expresó.

López Vega fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

También, consideró que hoy las sociedades viven tiempos de pensamientos desordenados, porque se estaría leyendo más que nunca, sin embargo, no se hace con jerarquía, claridad, ni rigor.

No obstante, el académico puntualizó que esa medianía en el que vivirían la gente hoy no es un problema, sino una realidad, y en ese sentido citó al filósofo español José Ortega y Gasset para decir “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

“No somos capaces de que las nuevas generaciones tengan en su cabeza más o menos ordenado el pensamiento; en el instituto en eso hacemos un gran hincapié porque claro, no es culpa de las nuevas generaciones, es el tiempo que nos ha tocado vivir”, manifestó.

Dijo, además, que hoy se viven tiempos de barbarie y a veces, en países como España y República Dominicana, donde hay estabilidad social, la gente no se da cuenta de la ola en la que vive, por lo que desde el instituto que dirige enseñan a los chicos y chicas a cómo mirar esa realidad en un mundo profesional en el que cada vez se exige más especialización, más capacidad tecnológica y de discernimiento.

En ese orden, López Vega dijo tener muchas confianzas en las nuevas generaciones, y en este aspecto distinguió que los dominicanos y dominicanas que se forman en su instituto tienen un valor intrínseco y desempeñan muy bien sus labores dentro del instituto.

Becas

Durante la entrevista el director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset precisó que este año también recibirán 100 alumnos becados por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) que cursarán programas de maestría y ocho más que harán postgrados.

También, destacó que el Mescyt desde hace un tiempo ha venido trabajando con el mejoramiento de la calidad de los programas que se ofertan para los estudiantes dominicanos.

