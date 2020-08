Historia de un niño abandonado en hospital de Barahona, y ahora procura conocer a su madre biológica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- La historia de un niño de once años, que fue adoptado en 2009, cuando tenía dos, por una pareja de esposos que reside en Alemania y ahora desde el exterior el menor procura ansiosamente conocer a su madre biológica, que lo dejó abandonado en el hospital regional universitario Jaime Mota de la provincia de Barahona, en República Dominicana, el 29 de abril de 2009.

Según narra, Isabel, madre adoptiva de Josué Osvaldo, en un audiovisual que tuvo acceso la redacción de este portal, la madre del niño, lo abandonó en 2009, cuando este se encontraba interno en la sala de Unidad Cuidados Intensivos (UCI), del citado centro de salud porque habría nacido con una leve depresión.

Isabel, de origen dominicana al junto de su esposo extranjero, relató que iniciaron el proceso de adopción a finales de 2008 y que tomaron la decisión ir a República Dominicana porque es importante para ella ayudar a la gente de su país.

“Todo es un proceso y a finales de 2008 empezamos hacer seminarios y otras cosas que hay que cumplir con el proceso y efectivamente, así lo hicimos hasta traer al niño a Alemania”.

Después que todos los papeles estaban en orden al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), nos apuntamos en la lista de espera, y en ese tiempo, teníamos que esperar como dos años, pero gracias a Dios que como al año y medio, incluso, ya habíamos comprado el vuelo para irnos a Dominicana de vacaciones, y nos llegó ese expediente de ese niño con la foto y su biografía, preguntándonos sí queríamos conocer ese niño, y contestamos, emocionados, que sí.

Cuando nos llegó el correo del Centro de Adopción de Alemania, nos pusimos muy contentos y emocionados, mi esposo estaba trabajando en su oficina y vio el correo.

“El niño, como todo ser humano, tiene curiosidad de saber de dónde provienen sus raíces y el por qué ella no lo crio, y a todas esas interrogantes yo le digo, mi amor, ella te quería, porque de no haberlo hecho, te hubiese botado por ahí para que te muriera, pero te puso en un lugar seguro para que una madre como yo que no puedo tener hijo te pueda dar un mejor futuro” “Quiero darle esa oportunidad para que mi hijo sea feliz y conozca a su madre, él piensa mucho en ella.

Dijo que la experiencia vivida cuando se encontraban en la República Dominicana fue que cuando llegaron a CONANI le dijeron que tenía que durar tres meses de convivencia con el infante, para ver sí había química entre ellos, aunque tres meses era mucho tiempo por sus compromisos en Alemania, y gracias a que mi esposo trabaja independiente se le hizo más difícil que mí, porque yo trabajo en una casa bien humilde como niñera por casi 20 años y ellos consideraron y me esperaron por los casi nueve meses duró el proceso en RD.

Dijo que a la edad de cuatro años, regresaron a Santo Domingo a un tours a la playa de Boca Chica, mientras ella tenía cargado al niño, le preguntó de repente, “mami, donde está esa mujer que me tuvo en su barriga”.

Según cuenta Isabel, la biografía de la madre biológica decía que en ese entonces tenía 17 años y ella emprendió la huida del hospital Jaime Mota, entretanto, confía en que alguien conozca el paradero de la madre porque se supone que ella no fue a dar a luz al centro médico sola.

“Por favor, por este medio y por las redes necesito encontrar la madre biología de mi hijo, desde un principio yo le dije a él, cuando era un bebé, que soy su madre, ¡papi, mi amor, tu eres mi hijo!, pero otra señora te tuvo en la barriga”, expresó.

