Heriberto Morrison vivió emociones como nunca 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Contar con la asistencia de las principales autoridades deportivas del país y recibir felicitaciones en videos del presidente del organismo internacional que agrupa a las asociaciones de Cronistas Deportivos de América, llenó de emociones nunca antes sentidas a Heriberto Morrison momentos antes de recibir este jueves el premio Abelardo Raidi que otorga anualmente la Aips América.

El acto de entrega se llevó a efecto en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, dentro del marco de celebración del 93 aniversario de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

Iguales felicitaciones fueron remitidas por el primer vicepresidente Kleiber Bultrao, de Brasil, el expresidente de Aips América Gabriel Cazenave, de Paraguay, el presidente del círculo de Cuba, Carlos Alberto González y el secretario general del organismo venezolano, Luis Vargas. También habló mediante un vídeo el exministro de deportes Felipe Payano.

El primero en tomar la palabra lo fue el ministro Francisco Camacho, quien felicitó a la ACD con motivo de su aniversario 93 y resaltó las relaciones con la familia Morrison.

“Es para mí un honor estar aquí acompañando a don Heriberto Morrison. Los Morrison son parte de mi familia porque siempre he tenido un acercamiento con ellos, con sus hermanos y de hecho he sido condiscípulo de sus hermanos en la universidad y por eso me une una amistad muy profunda con esta familia. Le felicito por este premio y con él usted representa a todos los cronistas deportivos del país de la calidad y seriedad como asumen el deporte en el país”, dijo el ministro Camacho.

Por su lado, el presidente del Comité Olímpico indicó que conoce a la familia Morrison desde hace tiempo.

“Hablar de Heriberto es hacer referencia a un cariño eterno. Lo hemos visto como funcionario, historiador, lo hemos seguido en todas y cada uno de sus escritos sobre la historia del movimiento olímpico deportivo nacional e internacional”, expresó Acosta.

Al veterano periodista Carlos Nina Gómez tocó la semblanza y repasó la historia completa de su amigo Heriberto Morrison, indicando las cualidades profesionales y de ser humano del mismo. Hizo referencia a cada uno de los medios donde pudo plasmar con estilo poético sus habilidades.

“Sus ideas y conceptos están contenidos en libros y publicaciones que el periodista y escritor ha combinado con una vasta experiencia en servicio público. Su trayectoria en el periodismo deportivo abarca una dilatada labor de más de cuatro décadas en los principales medios de comunicación del país, donde supo conjugar los roles de redactor, editor, columnista, reportero, ensayista y autor de textos de carácter innovador”, resaltó Nina Gómez en la semblanza.

Luego de la semblanza el presidente de la ACD, periodista Jorge Torres Ocumárez, solicitó a Morrison subir al escenario bajo el aplauso de todos para recibir el más importante premio que otorga el periodismo deportivo de América.

“Nunca antes sentí tantas emociones. Tener entre los asistentes al ministro de deportes, al presidente del Comité Olímpico Dominicano, al presidente de Lidom, licenciado Vitelio Mejía Ortiz y al presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, doctor Dionisio Guzmán, en un momento como este es disfrutar de grandes amigos”, indicó Morrison en medio de la alegría.

Agregó durante sus palabras la importancia del deporte para el desarrollo como elemento que contribuye a la salud. Expuso que en una ocasión el Consejo Europeo del Deporte definiendo el mismo lo calificó como “una actividad fundamental de los seres humanos” y en toda actividad que contribuye a la educación física y psíquica.

Además de los indicados estaban presentes el editor deportivo del vespertino El Nacional, don Leo Corporán, el jefe de gabinete del Ministerio de Deportes, licenciado Fausto Severino y los miembros directivos de la ACD, Neftalí Ruiz, Natacha Batista, José Antonio Mena, Porfirio de Jesús, Rafael Díaz y Tomás Acevedo. De igual modo los inmortales Juan Piñao Ortiz y Soterio Ramírez, así como el presidente de la Federación de Pesas William Ozuna.

Camacho promete viviendas a cronistas deportivos

“Aprovecho el momento para informarles que el lunes y el martes tenemos una charla ofrecida por el Ministerio de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Deportes porque el presidente de la República nos acaba de otorgar mil apartamentos para el sector deportes y ustedes como cronistas componen una de las patas principales del deporte de la República Dominicana y todos tienen derecho a optar por una vivienda. A partir de este proyecto se acabará la odisea de todo el que confluye en el sector deporte”, resaltó Camacho durante su intervención.

Para este viernes la ACD tiene programada una charla en el salón principal del Comité Olímpico Dominicano a partir de las 10:00 de la mañana. El presidente Acosta y el director técnico Juan Febles Dalmasí serán los expositores. El sábado los acedeístas se trasladan a Santiago para un intercambio de softbol y dominó con los miembros de la ACDS.

