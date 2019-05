Hay que aumentarle los recursos a los hospitales regionales

Parece mentira y resulta insólito que los patronatos de la Plaza de la Salud y el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina Cedimat), reciban más dineros del Gobierno que los nueve hospitales regionales juntos, los cuales operan entre precariedades y dificultades financieras, lo cual considero no es justo ni se enmarca dentro de los propósitos de la Ley general de Salud 42-01.

En el artículo 1 dicha Ley del Sistema Dominicano de Seguridad, tiene por objetivo la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, reconocido en la Constitución de la Republica Dominicana.

Y en el artículo 2 de dicha Ley reza: “la salud es, a la vez, un medio para el logro del bienestar común y un fin como elemento sustantivo para el desarrollo humano.

Por tanto, no me explico porque mientras los establecimientos de salud de “tercer nivel “ubicados en San Pedro de Macorís, Azua, Barahona, Santiago, San Francisco de Macorís, Valverde, La Vega, el Distrito Nacional y San Cristóbal, llamados a brindar servicio a más de 300 mil habitantes cada uno reciben una subvención estatal que oscila entre los dos y ocho millones de pesos mensuales, que se reducen a la mitad por los descuentos para medicamentos e insumos que adquieren a través del Programa Esencial de Medicamentos (Promese), la Plaza de la Salud recibe un promedio mensual de RD$26 millones y Cedimat de RD$11.1 millones.

Se destaca que así está consignado en la Ley 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019, que contempla que los fondos asignados este año al Ministerio de Salud Pública se transferirá una partida de RD$317.4 millones para la Plaza de la Salud y otros RD$133.5 millones para Cedimat.

Particularmente quiero destacar que los servicios médicos de Cedimat no están al alcance de personas pobres ni de la clase media. No me explico a qué se debe esa asignación de fondos en favor de un centro cuyas atenciones médicas están reservadas para los sectores más poderosos del país. En donde el tratamiento de cualquier patología le cuesta al paciente millones de pesos hasta en dólares.

Me trae a colación unas placas hace tres años que un neurólogo a donde me refirió mi amigo y hermano en Cristo, doctor Jose Gabriel Aponte, director de Hospital DR Darío Contreras me receto, bajo la recomendación de que para esos estudios relacionados con mi osteoartritis reumatoide los únicos equipos confiables eran los de Cedimat, lo cual no pudo ser porque no recibieron mi seguro de pobre y el costo ascendía a RD280 mil pesos, los cuales nunca han pasado por mis manos.

Los ricos que coincidieron con mi cita ese día en Cedimat, me orientaron para que me fuera a la Plaza de la Salud, que era el único lugar en donde recibirían mi seguro de la ARS Humano en esa ocasión y los precios eran más bajos..

Por eso encuentro justa la reclamación de los hospitales regionales en la ocasión, los cuales señalan que ni siquiera con las recaudaciones obtenidas a través de las venta de servicios a los asegurados del Régimen Subsidiado y de algunas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas que nos sobrepasan de los RD$5 millones de pesos, los hospitales regionales públicos pueden competir con esos dos centros construidos y equipados con recursos públicos, los cuales son calificados como “emancipados” por el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro.

Y señalan: “Que ha ocurrido con los hospitales que les llamo emancipados?. Son hospitales que en la realidad son verdaderos centros privados, con el agravante para el pueblo de que ahí no puede ir gentes que no tenga dinero, los que van ahí son los pacientes del Régimen Contributivo”, agrega Rodríguez Monegro.

Se recuerda que Cedimat fue creado mediante decreto del P oder Ejecutivo No.6996, de fecha 12 de febrero del 1996, y hasta hace poco estaba siendo administrado por un Patronato presidido por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, integrado a la vez por 18 miembros. Inicio sus operaciones en el mes de agosto de 1999.

