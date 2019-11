Hairdresser by Paola Rodríguez: Primer “estudio de belleza” especializado en coloración del cabello en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hairdresser es el primer estudio especializado en coloración del cabello en República Dominicana. Su propietaria la joven emprendedora Paola Rodríguez, expresó en una entrevista a END, que en el país existen muy buenos salones de belleza, pero había un nicho en lo que era un estudio especializado en coloración del cabello.

Con tan solo un mes ofreciendo sus servicios al público, el Centro de Belleza Hairdresser, se ha convertido en el preferido por las influencers como: Pamela Sued, Glency Feliz, Lía Montás, Ginna Fernández, Paloma de la Cruz, Agallua, Alexandra Chotin, Verónica Varela, Rocío Salcedo, Renata Soñé, María Alejandra Guzmán, al momento de realizarse un cambio de look en cuanto a color de cabello se refiere.

Preparación

Rodríguez es mercadóloga y luego de graduarse decidió ponerle un toque de arte a su vida y es cuando decide viajar a la ciudad de Los Ángeles a estudiar Cosmetología. “Estudie mercadeo, pero al graduarme no me sentía completa, sentía que no era mi talento”, expresa Paola, quien también añade realizó cursos de corte avanzado en Sassoon Academy. Capacitándose igualmente en países como Brasil, Chicago, Miami y New York.

Paola viene de una familia muy ligada al mundo de la belleza, pues su madre Sandra Odalis Gómez, es propietaria de los salones de belleza Nuevo Milenio y Nuevo Estilo, los cuales tienen una amplia trayectoria en el mercado dominicano. “Desde pequeña estoy viendo todo lo que está relacionado a este tipo de negocios. Luego de trabajar con mi mamá un tiempo en su salón, hice mi nombre, crecí profesionalmente, y luego decidí que ya era tiempo de crear mi propio concepto podríamos decir, y gracias a Dios todo ha sido muy positivo”, comenta Paola.

Concepto Hairdresser

El origen de este concepto para emprender en el mundo de la belleza, Rodríguez lo a tribuye a que en Estados Unidos las cosas son muy especializadas, y al estudiar en Los Ángeles aprendió que esto tiene un propósito.

“Cuando te especializas en un área específica ofreces una calidad diferente a cuando ofreces varios servicios juntos. Esto me llevó a crear un estudio con el concepto especializado solo en coloración del cabello, que no lo había en nuestro país”, destaca Paola.

Servicios de Hairdresser

Además de las técnicas de color en Hairdresser se ofrecen solamente los servicios de baño de color, retoques, matizados y tratamientos profundos, los cuales forman parte del tratamiento de cuidado de la coloración, y cortes de cabello.

Luego de realizarse la técnica de color que el cliente escoja solo tiene que regresar a Hairdresser cuando requiera realizarse algunos de estos servicios.



Su enfoque

La joven colorista define su estilo enfocado a un público que sabe cómo llevar su estilo en cuanto al color de cabello se refiere.

La experta en color explica, que la diferencia entre los profesionales de la cosmetología se encuentra en la técnica que cada uno utiliza para hacer sus trabajos. Haciendo de esto su sello personal al momento de crear un arte visual de la mano del color en el cabello de sus clientas.

Para finalizar la profesional del color resalta que el cabello es el marco de la cara y carta de presentación tanto de la mujer como del hombre que también se arriesgan a cambiar de look en su cabello, por lo tanto, al momento de realizarse algún tipo de técnica de coloración recomienda que sea con un experto en el área para evitar resultados no deseados y el daño posterior del cabello.

