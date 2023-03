Guido lamenta PRM no haya respaldado acciones anticorrupción del MP; vínculo de Gonzalo en Calamar es menor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, lamentó que hasta el momento el oficialista no haya respaldado institucionalmente las acciones que ha tomado el Ministerio Público para combatir presuntos casos de corrupción, ya que a su juicio fue la organización partidaria que más se benefició de los reclamos de adecentamiento de la sociedad dominicana.

Al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el abogado dijo que hubiera preferido ver al partido de gobierno, no el funcionariado, más entusiasmado con las políticas de adecentamiento que lleva el Ministerio Público porque el cambio no puede ser solo un eslogan.

“Yo quiero reconocer que la contribución que hizo el presidente de la República respecto a un Ministerio Público independiente, colocando a esas personas a la cabeza ha sido correcta, pero yo hubiese preferido ver a mi partido mucho más entusiasmado con las políticas de adecentamiento que lleva el Ministerio Público”, expresó.

Sobre los señalados en la supuesta red de corrupción desmantelada mediante la Operación Calamar, y para los que el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva, Gómez Mazara aseguró que vendrán medidas para los detenidos, mas no en grados igualitarios porque todos los encartados no tienen el mismo grado de responsabilidad en el proceso.

Puntualizó que en el caso del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, el vínculo es menor que el de otras personas en el proceso, y este no es el expediente que tiene que ver exactamente con él.

“Este no es el expediente que tiene que ver con el señor Gonzalo Castillo, el expediente que descansa en el Pepca es el del asfalto, no éste; la gente dice no, José Ramón Peralta qué hace ahí, el expediente de José Ramón Peralta son las visitas sorpresas no es este”, expuso.

También garantizó que en este proceso en los demás que ha llevado el Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el Gobierno no ha tenido nada que ver, porque los miembros de este organismo de justicia son personas con “autoridad y un criterio muy definido de que no tienen que pedirle permiso a nadie”.

“Los niveles de evolución del Ministerio Público son evidentes y siento que el acierto de mayor importancia del gobierno de mi partido con el que yo tengo puntos de coincidencia y discrepancia ha sido la designación de doña Miriam”, agregó.

